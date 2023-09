Miles de jóvenes rezarán "juntos" en Plaza San Pedro el 30 de septiembre: "Aprender a caminar"

El próximo 30 de septiembre en la Plaza de San Pedro se celebrará una Vigilia Ecuménica en la que participarán jóvenes y representantes de otras confesiones cristianas. La vigilia, que tiene como título “Juntos – Encuentro del Pueblo de Dios”, nació de “un sueño” que expresó hace tres años el Hermano Alois , prior de la comunidad de Taizé, durante la apertura del camino sinodal.

“¿Sería posible que un día durante el transcurso del camino sinodal, no solo los delegados, sino el pueblo de Dios con creyentes de diversas Iglesias, y no solo los católicos, fueran invitados a un gran encuentro ecuménico?“, esa fue la pregunta del hermano Alois. Y eso es lo que ocurrirá el 30 de septiembre en Plaza San Pedro.

Jóvenes de distintos países y de distintas confesiones, patriarcas orientales, obispos protestantes , representantes ecuménicos, cardenales, obispos, representantes del Sínodo que estará a punto de empezar se reunirán en la Plaza de San Pedro para rezar juntos.

La vigilia abre el camino al Sínodo sobre la Sinodalidad, que comenzará el 4 de octubre en el Vaticano, tras un proceso de unos tres años que ha implicado a las diócesis de los cinco continentes. El pasado viernes se presentó en el Vaticano la vigilia con las palabras de la hermana Nathalie Becquart, subsecretaria de la Secretaría General del Sínodo: "El desafío de este Sínodo es aprender a caminar más juntos, a la escucha del Espíritu, para llegar a ser una Iglesia más sinodal, con el objetivo de anunciar el Evangelio en el mundo de hoy".

Será seguramente impactante ver juntos en la Plaza de San Pedro a los líderes de las Iglesias ortodoxa, protestante y evangélica. Todos ellos, al lado del Papa y de los jóvenes que llegarán de los cinco continentes.

También estarán presentes, por supuesto, los miembros de la XVI Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que iniciarán así su estancia en Roma antes de partir esa misma tarde hacia la Fraterna Domus de Sacrofano para un retiro espiritual de tres días antes de la Misa de apertura de la sesión sinodal, el 4 de octubre por la mañana.



La Vigilia se celebrará de 17h a 19h y se abrirá con cantos, incluirá una introducción del Papa Francisco, seguida de una oración del Patriarca Ecuménico Bartolomé y de la lectura del Evangelio. Las intercesiones serán leídas en su lugar por un líder de la Iglesia o un delegado fraterno en el Sínodo, mientras que el padrenuestro será introducido por el arzobispo Welby. A continuación, está prevista una oración final y la bendición conjunta de Francisco y los doce líderes eclesiásticos y cristianos.

