La historia de Jerzy Popieluszko, mártir polaco asesinado a manos del comunismo: "Ofrecía una respuesta de fe"

La Iglesia en Polonia recordó ayer, martes 19 octubre, la festividad del beato sacerdote y mártir Jerzy Popieluszko, un “ardiente pastor de la clase trabajadora y del servicio de salud”, que fue torturado y asesinado por agentes de la dictadura comunista polaca en 1984.

“Entre 1980 y 1984 celebró las ‘Santas Misas por la patria’ en la iglesia San Estanislao de Kostka en Varsovia. Fue asesinado en 1984 por oficiales del servicio de seguridad”, refiere el episcopado polaco en su cuenta de Twitter.

Siendo seminarista resistió a la “re-educación socialista” a la que fueron sometidos todos los seminaristas durante los dos años de servicio militar obligatorio y se convirtió en un líder espiritual y moral entre sus compañeros. Tras su ordenación sacerdotal el 28 de mayo de 1972, acompañó a los estudiantes de medicina de Varsovia como capellán y al personal sanitario como sacerdote responsable de esta área de la pastoral de la salud en Varsovia.

