La historia de Adam Piekarski: de dormir por la calle en Roma a crear obras para la Santa Sede

El redentorista polaco P. Leszek Pys cambió la vida de Adam Piekarski, un polaco que había vivido en las calles de Roma durante 5 años. Según la historia que cuenta el portal de noticias Aleteia, el señor resultó ser un pintor con mucho talento. El artista habló con el periódico Crux contando su historia: “Hace más de un año, Pys me vio dibujar y me preguntó si podía pintar un retrato para su capilla, y así fue como empezó”.

Según ha relatado Aleteia, el talento del artista llegó hasta el conocimiento del card. Konrad Krajewski, el limosnero papal que dirige muchas de las actividades caritativas en nombre del Papa, y le ofreció a Adam un taller en el 'Palazzo Migliori', el albergue para las personas sin hogar que viven en los alrededores del Vaticano.





El artista decidió empezar a vivir en el hotel y realizar desde allí algunos encargos de pinturas de familias, mascotas y niños. Pero el encargo más importante le llegó para estas Navidades. Aleteia publica que el proprio Vaticano le pidió crear dos sellos para 'Natale MMXXI' (Navidad 2021), los famosos sellos emitidos durante el Adviento y la Navidad.



“Todavía es irreal para mí, y todavía no creo que este honor sea mío. Soy un simple artesano, y esto me sorprendió por completo”, compartió Piekarski con el periódico Crux. El artista continuó diciendo que realmente esperaba que la “euforia” no le llevase a vivir una situación vulnerable: “La adicción todavía está ahí, y Satanás está trabajando duro para atraparme en estos momentos de triunfo. Pero trato de aguantar, el trabajo me ayuda mucho”. Los dos sellos que Adam ha pintado presentan la Sagrada Familia y los Tres Magos.

“Es una revolución para el Vaticano que una persona sin hogar pinte las imágenes de sus sellos tan famosos en todo el mundo” dijo el card. Krajewski al diario Crux.

Pero el sello que representa a los Reyes Magos tienen un significado todavía más especial. Los Reyes Magos tienen el rostro de las personas sin hogar que Adam ha encontrado en el 'Palazzo Migliore', el refugio para las personas sin hogar del Vaticano. “Estaba en el fondo de la existencia, pensé que terminaría pronto con esta miserable vida. Pero Dios tenía planes diferentes para mí y envió al padre Leszek, quien me ayudó”, explicó Piekarski al periódico Crux.

Según relata Aleteia, Piekarski ha recibido muchos elogios por su trabajo pero el ex vagabundo no busca la gloria. «Algo murió en mí en esos años en las calles… No espero rehacer la Capilla Sixtina».