Francia: La Iglesia anuncia la entrada en vigor del nuevo Tribunal Penal Canónico Nacional

La Conferencia Episcopal Francesa (CEF) ha anunciado la puesta en marcha a partir de este 5 de diciembre del Tribunal Penal Canónico Nacional (TPCN). Se trata de una iniciativa que fue aprobada por la Asamblea Plenaria del episcopado de marzo de 2021 y que figura como recomendación en el informe elaborado en 2021 por la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia (CIASE).

El nuevo órgano judicial se ocupará de juzgar los delitos canónicos cometidos por clérigos o laicos y está llamado a sustituir en materia penal a los tribunales diocesanos e interdiocesanos.

«De acuerdo con las recomendaciones de CIASE (en particular el nº 40), su funcionamiento se basa en los juicios colegiados y en la integración en él no solo de sacerdotes expertos sino también de jueces y otros colaboradores laicos especialmente capacitados», explica el episcopado en una declaración.«Es un tribunal canónico sin precedentes que no existe, en esta forma y con este campo de competencia, dentro de ninguna otra conferencia episcopal en el mundo».

El TCPN constará de unos veinte miembros: un Vicario Judicial y Oficial, que será el presidente y estará asistido por dos vicarios judiciales adjuntos; de nueve a doce jueces; un promotor de justicia, asistido por dos promotores de justicia adjuntos; un canciller y notarios.

CIASE: 45 recomendaciones para combatir los abusos

El informe CIASE sobre los abusos sexuales en la Iglesia francesa fue elaborado a petición del episcopado por un grupo de expertos en distintas disciplinas liderados por el vicepresidente del Consejo de Estado Jean-Marc Sauvé. Le fue entregado al presidente de la Conferencia Episcopal, Éric de Moulins-Beaufort, y a la presidenta de la Comisión de Religiosos de Francia (Corref), sor Véronique Margron, en octubre de 2021, dos años después del inicio de los trabajos.

El documento, de más de 500 páginas, contiene 45 recomendaciones. La número 40 recomienda, en efecto, el establecimiento «sin demora» de tribunal ahora constituido. Y pide que se asegure su «eficacia» e «imparcialidad» mediante «una verdadera colegialidad y la integración en él, no sólo de sacerdotes expertos, sino también de jueces laicos especialmente formados».