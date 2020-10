Escucha 'COPE misionera', el programa que conoce de cerca la realidad de las misiones

Octubre es un mes inmejorable para hablar del trabajo misionero, ya que estamos celebrando el DOMUND, la Jornada Mundial de las Misiones que se celebra este domingo, 18 de octubre. Los misioneros, laicos o religiosos, además de llevar la palabra de Jesús en todos los rincones de planeta, son verdaderos corresponsales que nos cuentan cómo es la realidad del territorio en el que se encuentran e independientemente de la situación que se está viviendo en el país.

Porque ser misionero es una vocación durísima. Que se lo digan a la hermana Gloria Narváez, la misionera colombiana que fue secuestrada en Malí en febrero de 2017 y liberada hace unos días. Y en un contexto de pandemia mundial como la que estamos viviendo, las dificultades se multiplican.

En 'COPE misionera' vamos a conocer la historia de tres de ellos y les vamos a dar una pequeña sorpresa que les va a emocionar. Son solo tres ejemplos, las historias de Mari Ángeles, Gabriel y María José. Tres ejemplos de los cien mil misioneros españoles que hay repartidos por el planeta. Hombres y mujeres que no dejan indiferente a nadie. Sin ellos, no habría misión, por lo que millones de personas no solo serían receptores de la palabra de Jesús, es que estarían literalmente abandonados a su suerte. Por ello, aunque no les guste que se lo digamos, son héroes anónimos.