Crece el número de cristianos perseguidos en el mundo, que asciende ya a 360 millones de personas

Sigue creciendo la persecución contra los cristianos en todo el mundo: hay más de 360 millones de cristianos que hoy viven un alto nivel de persecución y discriminación. La ONG internacional, Open Doors, ha publicado el World Watch List 2022, el informe que dedica cada año a la persecución contra los cristianos y elabora un ranking de los 50 países donde la situación es más dramática.

Corea del Norte ya no se considera el país más peligroso porque la situación en Afganistán, con el regreso de los talibanes, ha vuelto aún más dramática la situación de los cristianos en ese país. Sin embargo, la situación en Corea del Norte no ha mejorado ya que en el periodo que va del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021 la situación de la libertad religiosa se ha agravado.

Entre los 100 países que han sido analizados por Open Doors, los que tienen un nivel de persecución “alto”, “muy alto” o “extremo” ha aumentado de 74 a 76.

En todo el periodo analizado, casi 6.000 cristianos han sido asesinados en todo el mundo, más de 5.000 iglesias han sido atacadas, más de 6.000 cristianos han sido detenidos sin juicio y casi 4.000 cristianos han sido secuestrados.

