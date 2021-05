La Comisión Europea nombra a Christos Stylianides enviado especial para la protección de la libertad religiosa

La Comisión Europea nombró ayer, miércoles 5 de mayo, a Christos Stylianides como nuevo enviado especial para la promoción y protección de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión Europea. Los Obispos de la Unión Europea celebraron este nombramiento y mostraron su deseo de trabajar "en estrecha colaboración".

Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea, anunció este nombramiento a través de su cuenta en Twitter y aseguró que "la libertad religiosa y de creencia está atacada en muchas partes del mundo" y precisó que el nombramiento de Stylianides muestra la determinación de este organismo europeo en la protección de los derechos de todas las religiones y creencias.

El cargo de Enviado especial de la UE para la Libertad de Religión o Creencias se creó en mayo de 2016, y ha colaborado de manera decisiva abordando situaciones en países donde la libertad de pensamiento, conciencia y religión está gravemente amenazada o violada. De hecho, el trabajo que desarrolla el enviado especial fue reconocido por el Parlamento Europeo en enero de 2019.

Freedom of religion or belief is under attack in many parts of the world. Today’s appointment of @StylianidesEU as Special Envoy for the promotion of freedom of relation or belief shows we are determined to protect the rights of all faiths and beliefs. Welcome to the team Χρ?στο!