Vuelve a ver la presentación del libro 'Una casa de cristal' sobre la transparencia de la Iglesia

Ya puedes volver a ver la presentación del libro 'Una casa de cristal. El camino de la transparencia y el buen gobierno en la Iglesia', que ha presentado la Editorial EDICE este martes, 9 de marzo, en la sede de la Conferencia Episcopal Española. El vicesecretario para Asuntos Económicos del organismo episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, y su directora de la Oficina de Transparencia, Ester Martín, son los autores. Durante la publicación, han recorrido los avances en materia de transparencia realizados por la Iglesia en los últimos años por parte de la CEE, las setenta diócesis y parroquias.

En este acto también tendrán un papel trascendental en este acto Jesús Lizcano Álvarez, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España y Manuel Fanjul García, Director General de Publicaciones de la CEE y director de la editorial EDICE. Y, Mons. Luis Argüello dará por finalizado el acto de presentación.

El plan de transparencia aprobado por la CEE

El vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, ha remarcado que una sociedad como la actual “exige estar informado sobre organizaciones sociales que operan en nuestro pais”. A su juicio, la transparencia es un pilar básico y la Iglesia no puede ser ajeno a ello: “Si la Iglesia no es transparente, no será nada. Forma parte de su razón de ser, que es la comunicación de una buena noticia. El libro recopila datos de los pasos de la CEE y las diócesis españolas en materia de transparencia y de buen gobierno. Es un libro complejo por su carácter multidisciplinar”, subraya.

El vicesecretario de Asuntos Económicos del organismo ha remarcado que 'Una casa de cristal. El camino de la transparencia y el buen gobierno en la Iglesia', editada por la editorial EDICE, no es una reflexión teórica sobre el concepto de transparencia, sino que tiene como meta “describir de manera detallada cual ha sido el plan de transparencia aprobado por la CEE y cómo ese plan se ha desarrollado con el paso de los años.

Ester Martín: "Las diócesis lo hacen de manera voluntaria"

Por otro lado, la directora de la oficina de transparencia de la CEE, Ester Martín, ha remarcado que en 2016 se creó la oficina de transparencia, pero anteriormente ya se daban pasos en esa dirección: “La oficina ha supuesto de cara al exterior que un organismo como la CEE tuviese un departamento específico que velara por la transparencia de sus entidades”.

Para Martín, es digno de destacar que la oficina recibe una serie de competencias que ha permitido que el proceso de revisión de la memoria sea verificado por una auditoría externa: “Es un proceso novedoso dentro de la Iglesia, porque las diócesis no tienen obligación alguna de someterse a estos procesos, y lo hacen de manera voluntaria. El que las diócesis abran sus puertas y se somentan a procesos de contabilización, captación de datos, a sistemas de control interno es algo beneficioso para todos para introducirnos en esas prácticas de transparencia en la Iglesia”.

Jesús Lizcano reivindica el nivel de transparencia alcanzado por la Iglesia

El catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, ha participado vía online en la presentación del libro, donde ha reivindicado el nivel de transparencia alcanzado por la Iglesia. “El sujeto es importante, es la Iglesia católicca y la CEE, que juega un papel importante en la sociedad española. Cuando firmaba el convenio con la Conferencia Episcopal conocí algunos datos que manifestaba esa importancia cuantitativa de la Iglesia, por ejemplo la organización de 60.000 religiosos, más de 23.000 parroquias, 2.000 centros educatvos, 3,5 millones de alumnos... Son cifras que desmuestran la importancia de esta institución en la sociedad. Tuve una gran satisfaccion de firar el convenio del 2016 y renovamos en 2018”.

Mons. Luis Argüello: "Hacer visible lo invisible"

El Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, ha clausurado la presentación del libro, donde ha remarcado que la sociedad cada vez quiere “transparentar” más porque existe menos confianza: “Hacemos bien en hablar de transparencia, para hacer visible lo invisible, cumplir con pautas y protocolos, porque somos pecadores y necesitamos andaderas para hacer el camino de la vida y que las personas a quienes nos dirigimos puedan verdaderamente ver que lo que hacemos responde a sus expectativas”, ha subrayado.

El también obispo auxiliar de Valladolid ha señalado que el texto es un examen cuyos autores han aprobado: “Nos entregáis el texto y es un libro de texto para nosotros y hacer este camino por el buen camino, y que el Papa Francisco llamaría un camino sinodal, sabiendo que la Iglesia es una realidad encarnada y precisa de bienes, instrumentos, recursos y tiene que dar cuenta y gobernar bien, ejercitar la transparencia y someterse al control de las reglas del juego del mundo que vivimos”.