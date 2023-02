Tertulia de Supergesto: “Se trata de reconocernos como hermanos”

La nueva tertulia de Supergesto tiene como tema principal la familia. ¿Es la Iglesia una familia? ¿Es la familia una Iglesia doméstica? ¿Pueden las familias ser misioneras? ¿Los misioneros son la familia de muchos que no la tienen? Sobre todas estas cuestiones dialogan la aventurera e influencer Carlota Valenzuela (@finisterreajerusalen), la conversa e influencer Carla Restoy (@carlarestoy), y el joven Pablo de Mergelina, que coordina el grupo de Jóvenes por la Misión (@jovenesxalamision) de la archidiócesis de Madrid. Todo ello en Supergesto, la plataforma misionera para jóvenes, moderada por el P. José María Calderón, director de Obras Misionales Pontificias de España.

Qué importante es la familia a la hora de transmitir la fe... A veces de padres a hijos, ¡y otras de hijos a padres! ???? Sobre eso hablamos en la última tertulia de @supergesto, que ya puedes ver aquí ?? https://t.co/jH4WbPK2q1pic.twitter.com/bNV8Hx1JiI — OMP España (@OMP_ES) February 4, 2023

La Iglesia es familia

“No se trata de esforzarnos, sino de reconocernos como hermanos. Mirarnos y decir… ¡pero si es mi hermano! ¡Qué alegría de verte!” Explica Carlota Valenzuela, conocida por su peregrinación a pie desde Finisterre a Tierra Santa. “Yo lo he vivido de una forma muy real”, afirma Carlota…, Precisamente en su peregrinación experimentó a la Iglesia como familia, ya que sintió muy ayudada –“a tu familia no te da vergüenza pedirle favores”-. Esto fue especialmente significativo en Albania, donde pudo seguir su camino gracias a sacerdotes y religiosas. “Es curioso que en un país tan perseguido tras la dictadura comunista, se ve tan clara una familia real”.

La Iglesia es familia, pero la familia, también es Iglesia doméstica. Al hilo de esto, Carla Restoy comparte que aunque su familia no es cristiana, el amor que ella ha recibido en su casa ha sido el caldo de cultivo perfecto que le ha llevado a ella a conocer a Dios y convertirse. “Mis padres llevan 37 años casados, y han encarnado la Trinidad sin saberlo”. Además del amor de sus padres, recuerda con cariño a sus abuelos, que sí creían. Y ahora, tan solo viviendo la fe, algunos miembros de su familia se están acercando a la Iglesia.

Un gran cumpleaños

Pablo de Mergelina, un joven ingeniero responsable de “Jóvenes para la Misión” de la archidiócesis de Madrid ha querido compartir que él mismo y su novia se están planteando la vocación misionera como matrimonio cuando llegue el momento, ya que lo que quiere dejar a sus hijos como educación es que el Señor es lo primero. Y ha contado su experiencia en Etiopía, donde experimentó a la Iglesia como familia de 120 huérfanos por el SIDA, que eran cuidados por cinco misioneras de la Caridad. Ellos les decían a los voluntarios. “yo no he tenido la suerte de tener padres, pero las misioneras son mi familia”. De hecho, como dato curioso, explica que al no saber cuándo habían nacido, todos celebraban el cumpleaños el mismo día en una gran fiesta.

Antes de terminar, y con motivo de la festividad de Lourdes, José María Calderón ha tenido un recuerdo especial para los enfermos misioneros. Esta iniciativa, en la que los enfermos ofrecen sus sufrimientos por la misión y los misioneros, es escuchada con gran asombro de los invitados, que no conocían esta iniciativa.

Supergesto, una apuesta por los jóvenes

Obras Misionales Pontificias lanzó en septiembre una nueva plataforma 100% virtual para jóvenes, heredera de su tradicional revista “Supergesto”. Cada quince días publica una tertulia para jóvenes, en las que un grupo de influencers católicos y jóvenes que han realizado experiencia misioneras dialogan sobre temas actuales de la misión. Estas tertulias están moderadas por José María Calderón, director nacional de OMP. A estas tertulias quincenales se añaden firmas invitadas, pautas de meditación, o consultorios en directo en Twitch.