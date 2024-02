La sorprendente respuesta de un director de instituto a un alumno que sufría bullying: "Tú también"

Brian Giner sufrió acoso escolar durante doce años, tanto en su etapa de Primaria como de Secundaria. Un parche en su ojo era motivo suficiente para ser el flanco de todas las miradas y de todo tipo de insultos y agresiones.

Pese a las secuelas psicológicas que todavía colean, ha ido superando aquellos oscuros. Desde hace años Brian Giner comparte su testimonio en las redes sociales, conferencias y a través de sulibro 'Golpeado pero no derrotado',con el fin de ayudar a quienes están siendo víctimas del acoso y alertar a padres y profesores.

Y es que por desgracia, el caso de Braian no es aislado. Se estima que unos 220.000 estudiantes de nuestro país sufren bullying en la escuela. Una cuestión que preocupa a la Iglesia, por lo que será abordado enel Congreso 'La Iglesia en la Educación' que tendrá lugar este sábado, 24 de febrero.



A medida que pasado el tiempo el bullying ha dejado de ser un tema tabú, y además se han ido introduciendo variables como el acoso en las redes sociales.

Amenazas, agresiones físicas y aislamiento: el día a día de Brian en la escuela

En los años en los que Brian Giner sufría acoso no existían protocolos de actuación en los centros educativos. Por ello se sentía solo, sin poder compartir su dolor ante el bullying que le hacían sus compañeros de clase: “Todo empecó en Primaria, donde sufría aislamiento social porque llevaba un parche en un ojo y determinaba que era el raro, hasta que llegó Cuarto y Quinto de Primaria que me cambié de colegio y fue allí donde me tiraron por las escaleras, me amenazan, me hacen el vacío... Y cuando acabo esa etapa, ya en el instituto, empiezan las agresiones físicas, a clavarme el bolígrafo, las palizas en los lavabos, el ciberbullying...” ha relatado Brian Giner en 'ECCLESIA al día'.

Ante esta situación de acoso, Brian se encontró con la inacción de los centros educativos donde sufría estos ataques: “No tomaron ninguna medida”, lamenta. De hecho, cuando pidió ayuda pero fue peor el remedio que la enfermedad, ya que todo derivó en que el agredido era un chivato. “No se puede mediar con la persona que hace bulliyng y el que lo recibe a la vez, eso es un error”.

Era tal el desconocimiento sobre el acoso escolar, que Brian incluso recibía del profesorado respuestas impensables en la actualidad: “El director del instituto me dijo que si me pegan, pega tú también. Prevalecía la violencia antes que la palabra, y te haces una idea de cómo eran los tiempos”.

El silencio y el miedo de Brian pudo costarle el suicidio

Pese a que hay mayor conciencia en los centros sobre la problemática del acoso, Brian Giner considera que los protocolos están fallando, ya que no se abren los expedientes con facilidad: “Se pasan la pelota unos a otros. Se hace una hoja de seguimiento pero si no ha denuncia de por medio no se hace nada, y así es complicado establecer un protocolo de acoso escolar”, ha explicado.

En cualquier caso, Giner tiene claro que aislarse y no compartir el problema es la peor decisión que puede tomar la víctima: “Lo que mata es callarse, no decir nada. Esas son señales de acoso. Hay que estar alerta. El cambio repentino de un adolescente puede ser el algo, aunque no siempre sea acoso”, ha advertido.

Brian sabe bien lo que cuenta por experiencia propia, ya que sus miedos le llevaron al silencio, y del silencio a la depresión y al intento de suicidio: “Cuando te machacan te crees todo lo que te dicen. Normalizas las agresiones. Yo tardé mucho en decirlo a mis padres por miedo a desfraudarles”, ha relatado.

Así ayuda Brian a otras víctimas del bullying

Para Brian las redes sociales fueron un instrumento para seguir adelante y dar a conocer su testimonio que pueda servir de ejemplo para quienes, como él, fueron víctimas del bullying escolar: “Puedo decir que que no estoy al 100% curado porque quedan cosas psicológicas, pero a diario con estas charlas, entrevistas, hablarlo publicamente hae que más gente que se dé cuenta y que es un problema social”.

Actualmente, Giner trabaja en las redes sociales e imparte conferencias con la policía en los centros escolares: “Recibo el feedback de los alumnos porque algunos me siguen en redes, ,me escriben... Algunos no me lo dicen por vergüenza durante las charlas, pero luego me escriben en redes para contarme que son víctimas de acoso y yo derivo el problema al tutor. Siempre estoy en contacto con los profesores”, ha subrayado en 'ECCLESIA al día'.