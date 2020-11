La solidaridad colectiva y la tolerancia: los valores que pueden aportar las religiones en pandemia

La solidaridad colectiva y la tolerancia, son algunos de los valores que pueden aportar las religiones en medio de la pandemia, según los expertos que han participado en el encuentro 'La contribución de las religiones ante los retos planteados por la Covid-19', organizada por la Fundación for Islamic Culture and Religious Tolerance (FICRT) en el marco de las Jornadas FICRT.

El decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, José Antonio Pérez Tapias; y el director general de la Fundación for Islamic Culture and Religious Tolerance, Jumaa AlKaabi, fueron los encargados de inaugurar las jornadas este miércoles.

A continuación, el antropólogo de la Universidad de Granada José Antonio González Alcantud ha señalado que las religiones pueden contribuir a un necesario "reencantamiento" del mundo. "La pandemia nos interroga profundamente e invita a los teólogos a reencantar el mundo desde una teología plural y transversal que requiere de un esfuerzo conjunto", ha señalado.

Por su parte, el historiador y profesor en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla Antonio de Diego, ha explorado la necesidad, partiendo de la experiencia de la Covid-19, de volver a una relectura donde la persona y su dignidad sea el centro de la experiencia y la asistencia religiosa. "La enfermedad, la muerte, el cuidado de la salud mental son aspectos fundamentales en la vida del creyente que deben de conjugarse con una atención espiritual profunda y respetuosa", ha señalado.

La última ponencia ha corrido a cargo del jesuita Esteban Velázquez, quien ha apelado a una humanidad "más solidaria y eficaz" ante situaciones como la actual, abogando por "el indispensable cambio de mentalidad y de vida a nivel personal".

También se ha adentrado en algunas propuestas para una nueva reorganización de las estructuras internacionales a la luz, sobre todo, de documentos como 'Fraternidad Humana', firmado por el Papa Francisco y el Imán de El Azhar Ahmad Al-Tayyeb, o la encíclica 'Fratelli Tutti' del Papa Francisco.

Tras el debate, la clausura del curso ha corrido a cargo del presidente del Patronato de la Fundación for Islamic Culture and Religious Tolerance, Alfred G Kavanahg, AlKaabi, quien ha aludido a que uno de los objetivos fundamentales de la FICRT en general, y de estas Jornadas en particular, "es construir puentes entre culturas y civilizaciones".