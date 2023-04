Sabrina Medero, karateka bautizada en la Vigilia Pascual: "La fe es uno de mis superpoderes"

Sabrina Medero es una karateka que fue bautizada en la Vigilia Pascual. La deportista marbellí obtuvo el primer puesto en el ranking mundial de katas, ha recibido el Bautismo, la Confirmación y la Comunión esta Vigilia Pascual en la parroquia de la Encarnación de Marbella, de manos del párroco, José Sánchez Herrera. Su carrera profesional en el mundo del deporte, que empezó de muy pequeña, se lo había puesto difícil, pero ahora, con 21 años y cuando comienza en la categoría Senior, ha querido dar ese paso definitivo para su vida de fe.

En el programa Ecclesia, Sabrina habla de la importancia que tiene para ella este paso, aunque «la fe siempre ha formado parte de mi vida, pero ahora lo es de forma oficial». La intervención de su catequista, con un mensaje dirigido a ella desde la misma pila bautismal donde ha recibido la incorporación a la Iglesia, emociona a la deportista, que no puede evitar las lágrimas al hablar de ella y de su parroquia: «han hecho todo por acompañarme, adaptándose a mis entrenamientos, a mis campeonatos… Me siento muy agradecida con ellos.»

Sabrina acaba de estrenarse en la categoría senior y su sueño es conseguir para España una medalla de oro en las próximas olimpiadas, aunque reconoce «para mí esto es más importante incluso que una medalla, porque eso es algo puntual, pero la fe me acompaña siempre». En la vida de deportista de élite, Sabrina sabe que tener en su mochila la fe en Dios le ayuda a tener un ancla al que aferrarse. «Sabes que si no consigues ganar, no pasa nada, que Él te quiere igual. Eso me da fortaleza, es uno de mis superpoderes», afirma.