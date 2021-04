El Proyecto Esperanza atendió a 248 víctimas de la trata en 2020, de las que el 58% no superaban los 30 años

Un total de 248 víctimas de la trata fueron atendidas a lo largo del año 2020 por el Proyecto Esperanza-Adoratrices, una organización que trabaja desde 1999 ofreciendo un apoyo integral a mujeres víctimas de esta lacra social. Durante sus 22 años de vida, son más de 1.200 las mujeres atendidas de un total de 74 nacionalidades diferentes.

Tal y como recoge el estudio del Proyecto Esperanza Adoratrices, el 58% de las mujeres atendidas es muy joven, con edades comprendidas entre 18 - 30 años. El pasado año se atendieron 233 comunicaciones en relación con posibles casos de Trata, en 146 de las cuales se detectaron indicios de poder estar ante presuntas víctimas.

Nigeria, con 41 casos, es el país de procedencia que concentra un mayor número de mujeres atendidas por el Proyecto durante 2020, seguido por Colombia, Venezuela, Paraguay, Guinea Ecuatorial, República Dominicana y Perú, entre otros.

La directora del Proyecto Esperanza, Ana Almarza, ha remarcado que la crisis sanitaria ha marcado el último año: "Fuimos tomando conciencia a medida que el periodo de confinamiento se alargaba. Junto a la adaptación a la situación y la falta de medios inicial, fuimos siendo conscientes de la emergencia social subyacente. El equipo ha sido capaz de sostener toda la intervención. Somos conscientes de que la situación de crisis continúa. Seguimos generando estrategias y herramientas para atender las situaciones que están emergiendo en este nuevo contexto".

En 2020, llama la atención el aumento de víctimas de trata españolas, cuyo número se ha duplicado, representando un 43% del total de mujeres detectadas con indicios de trata frente a los 3 casos de 2019. Existe además un incremento de casos, con respecto al año anterior, en los que España es país de captación: "En 2019 hablábamos de 13 casos, en 10 de los cuales la explotación se produjo en España y el resto en otros países de Europa. Este año son más del doble. No podemos afirmar, por los datos con los que contamos, que la crisis provocada por la pandemia haya supuesto un aumento de casos de trata con origen en España, ya que probablemente muchos de éstos no se hayan descubierto todavía, pero lo que sí podemos afirmar es que desde que se decretó el Estado de Alarma, en el mes de marzo, se han detectado más casos", añade la directora.

Por su parte la responsable del Departamento de Detección e Identificación, Margarita García Alemany, añade que en 2020 "observamos un nuevo modus operandi por parte de las redes de trata de América Latina, en el que el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas se convertía en el medio principal de sometimiento, suponiendo en muchas ocasiones una gran dificultad a la hora de identificar los indicios de trata y, por tanto, de perseguir el delito penalmente, a pesar de que el abuso de situación de vulnerabilidad también está incluido como medio de comisión del delito en el Código Penal. Esta realidad sigue presente y continúa constituyendo un hándicap con el que intentamos lidiar frente a nuestros diferentes interlocutores, buscando espacios, en muchas ocasiones, informales para trasladar nuestra experiencia de la observación de los nuevos casos que atendemos".

La abogada del Proyecto Esperanza, Eva Sancha, ha añadido que la covid-19 ha sido el elemento que ha acompañado en toda la intervención jurídica, y en el servicio a las supervivientes: "El no saber qué iba a pasar ha sido lo más difícil de llevar, sobre todo cuando en los primeros momentos no teníamos respuestas que dar a las mujeres. Todo se paralizó, pero las situaciones de necesidad y desesperación de las mujeres no. La cuestión de no tener pasaporte o documentación para enviar dinero a sus países, o para hacer trámites básicos, no ayudaba al mensaje que intentábamos trasladarles de paciencia ante falta de citas para presentar documentación o para renovar", apunta la letrada.