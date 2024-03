El perdón dentro de la prisión: así actúa la Iglesia en las cárceles españolas

El Jueves Santo es en la Iglesia el día del amor fraterno pero también es el día del perdón. Todos tenemos en nuestra cabeza la imagen del Papa Francisco lavando los pies a internos de las prisiones en este día. En TRECE nos hemos acercado a las cárceles para conocer la labor que el pueblo de Dios hace dentro de ellas.

Las Hijas de la Caridad atienden a diario a internos y también a personas que acaban de salir de prisión. Es una labor que como nos cuenta Sor María Cortés hacen en todas las cárceles de España sobre todo para dar compañía, para acompañar en todo momento. Acogen a los que salen de prisión, les buscan recursos, un nuevo futuro laboral y favorecen su reinserción en la sociedad. Estas religiosas reconocen que no siempre es una tarea fácil pero que se trata de “empezar a rescatar las habilidades que ellos tenían antes de entrar en prisión”.

En este proceso de reinserción el perdón es fundamental. Nos cuentan que en ocasiones la sociedad les juzga y que lo que más les cuesta es “perdonarse a si mismas”.

Otra iniciativa de la Iglesia en esta pastoral penitenciaria es la que mantiene en marcha el proyecto “Aventura de vivir”. Dos de sus voluntarios nos explican que dan compañía a los internos para “vivir y no para sobrevivir”. A los internos y a aquellos que abandonan las prisiones les muestran el valor del perdón y que el error no es definitivo, no es para siempre.

Para ellos acompañar a estas personas es una experiencia muy gratificante sobre todo cuando les trasmiten que el rato que han pasado juntos es un “remanso de paz” o incluso que por momentos los internos “se han olvidado de que estaban en la cárcel”.