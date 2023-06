La pandemia, el Año de San Isidro o el proyecto 'Repara': 9 años de Osoro al frente de la Iglesia de Madrid

Carlos Osoro ya tiene relevo como arzobispo de Madrid, sede que ha ocupado el cardenal cántabro durante nueve años. Será su obispo auxiliar José Cobo. Una vez que se ha hecho oficial el nombramiento del Papa Francisco, toca echar la vista atrás y recordar algunos de los hitos de Osoro durante su etapa en la archidiócesis más grande de España.

Su nombramiento como cardenal

Uno de los momentos más importantes de Carlos Osoro como arzobispo de Madrid tuvo lugar el 19 de noviembre de 2016, cuando el Papa Francisco le impuso la birreta de color púrpura como cardenal. El Santo Padre le asignó el Título de Santa María en Trastevere. Durante la ceremonia solemne, Francisco advirtió a los trece cardenales ordenados en aquella jornada sobre "virus de la polarización" que crea enemigos por pensar diferente. Una polarización que se ha ido acentuando con el paso de los años en países como España.

Proyecto 'Repara' para atender a las víctimas de los abusos

Dos meses antes de que se decretara el Estado de Alarma como consecuencia de la covid-19, la archidiócesis de Madrid puso en marcha el proyecto 'Repara' con el objetivo de atender a las víctimas de los abusos sexuales y prevenirlos mediante la formación de los sacerdotes y a otras personas interesadas.

“Los abusos «suponen una forma inaceptable de cosificación de las personas y una degradación moral contraria a la ética más elemental y a los valores del Evangelio”, esgrimía el profesor de la Universidad Pontificia Comillas y coordinador del proyecto, Miguel García-Baró.

En el año 2022, el Proyecto Repara atendió a 102 víctimas directas, así como a 19 familiares de estas. A todas estas personas se les ofrecieron más de 1.500 sesiones gratuitas de atención psicológica y escucha, frente a las 700 de 2021.

Año Santo dedicado a San Isidro

En enero de 2022, el Papa Francisco concedió a Madrid el Año Santo Jubilar dedicado a su patrón, San Isidro, para celebrar los 400 años de su canonización. Desde el 15 de mayo de 2022 y hasta la misma fecha un año más tarde, se han desarrollado cientos de celebraciones y actos en honor al santo.

Uno de los momentos culmen de este año santo tuvo lugar el 19 de abril, cuando los obispos de la Asamblea Plenaria concelebraron la Santa Misa en la Colegiata de San Isidro con motivo de este Año Jubilar.

Durante la celebración eucarística, los obispos pidieron que por intercesión del santo labrador se acabara con la polarización de la sociedad, que volviesen las lluvias, la paz en el mundo y la comunión en la Iglesia.

Unos meses antes de la Misa, se presentó el estudio forense sobre San Isidro realizado por la Escuela de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid, en la que se revelaba que el patrón de Madrid era un hombre de entre 1,67 y 1,86 metros de estatura, con rasgos afrodescendientes y que falleció, posiblemente, por una complicación de una infección dental.

Misa por los fallecidos de la covid-19

Como en las diócesis de toda España, la de Madrid se volcó durante la pandemia para paliar las necesidades más acuciantes por las que atravesaban miles de familias, muchas de las cuales se quedaron sin nada.

Fueron miles las personas que perdieron la vida durante aquellas semanas de pánico. Por las víctimas de la covid-19 la Conferencia Episcopal Española celebró una Santa Misa en la Catedral de la Almudena en julio de 2020, a la que asistieron al completo la Familia Real y representantes del Gobierno de España.

“Por culpa del coronavirus hemos perdido a miles de personas con nombres y apellidos, entre ellas a muchísimos mayores con experiencia y sabiduría, y no hemos podido estar junto a nuestros seres queridos. En los distintos encuentros que he tenido con quienes padecían en sus carnes esta pandemia y con sus familias, en sus gestos y miradas, he visto que se encontraban asustados y perdidos”, señalaba Osoro en la homilía de aquel 6 de julio.

Pese a la desgracia que nos une a todos, el cardenal Osoro subrayaba que la pandemia nos ha vuelto a hacer sentir que no estamos solo, y que la compañía de Dios es un hecho: “Esta pandemia nos ha sorprendido a todos y ha roto nuestros esquemas”, recalcaba.

Apuesta por los jóvenes

Carlos Osoro siempre ha tenido clara la importancia de los jóvenes en la vida de la Iglesia. De ahí que desde su llegada a la sede madrileña, se impulsaran iniciativas orientadas a este colectivo, destacando por encima de todo el 'Adoremus', la vigilia de oración en la que el arzobispo convoca cada viernes a todos los jóvenes en la Catedral de la Almudena para adorar juntos al Señor.

Durante la XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, celebrada en Roma del 3 al 28 de octubre de 2018 con el tema 'Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional', el hasta ahora titular de la archidiócesis madrileña destacaba que “ tenemos que pasar de una pastoral para los jóvenes a una pastoral con los jóvenes en la que ellos sean protagonistas de verdad, que sientan que de verdad el pueblo de Dios es un pueblo en marcha”.