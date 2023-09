Los frailes dominicos, los 'responsables' de inocular el veneno de la radio a Pepe Domingo Castaño

La radio española está de luto, especialmente la Cadena COPE. Ha muerto Pepe Domingo Castaño. Lo ha hecho de manera repentina, sin hacer ruido, en la madrugada de este domingo 17 de septiembre. Tenía ochenta años, pero su vitalidad permanecía intacta.

Mucho y bueno se está hablando de su legado como comunicador, presentador, músico, artista... facetas en la que ha destacado la Leyenda. Quizás lo que menos gente sepa es su pasado con los frailes dominicos.

El pasado mes de julio, los dominicos tuvieron la oportunidad de entrevistarle. Estaba de vacaciones tras una intensa temporada deportiva. Contaba que los directivos de COPE le habían convencido para seguir una temporada más, que su retirada de la radio fuese progresiva.

Pero como decimos, en la entrevista con los dominicos, Pepe Domingo Castaño recordó sus comienzos vitales. Se remontó hasta los nueve años, cuando ingresa en el convento de Corias de los Dominicos en Asturias: “En Padrón había un convento de dominicos y me hice muy amigo de los frailes. Era monaguillo y me llevaron a Corias, en Asturias. Allí estuve cinco años y luego mi curso inauguró el colegio de la Virgen del Camino. Estaba sin terminar todavía y recuerdo que nos fuimos de Corias, a casa, en vacaciones y volvimos ya a la Virgen del Camino. O sea, que en la Virgen del Camino estuve un año y cinco en Corias”, contaba en la charla este verano.





El Padre Iparraguirre, el sacerdote que inoculó a Pepe el veneno por la radio

De hecho, el gusanillo por la radio llegaría pronto, con los frailes. Fue gracias a dos sacerdotes “muy simpáticos”, quienes le inocularon el veneno de las ondas, el Padre Felipe Lanz y el Padre Iparraguirre.

“El Padre Iparraguirre era un cachondo de la vida, un tío que vivía muy feliz, que transmitía mucha felicidad, y un día se le ocurrió la idea de montar una emisora y pidió voluntarios. Yo, lógicamente, me presenté como locutor. Hicieron unas pruebas pequeñitas, me aceptaron y montamos una emisora que se llamaba Radio Cauriense, de Corias. Y ahí empezamos a hacer cositas, leíamos poemas, trozos de libros, hacíamos concursos, todo muy pequeñito, una niñería, pero bueno, tuvimos mucho éxito”.

De su paso por los dominicos Pepe Domingo Castaño solo tenía agradecimiento, ya que le ayudaron a crecer como persona: “Mi formación viene de ellos. Aprendí a ser persona, a respetar a los demás, a darle una oportunidad a la gente, a creer que lo más importante en la vida es la verdad, a respetar a mis padres, a repartir cariño, a tener un bagaje cultural brutal que no tenían otros chicos de mi edad, y prueba de ello es que todo eso me sirvió para ser lo que he intentado y he luchado por llegar a ser”, ha explicado.

Así descubrió Pepe Domingo Castaño que no estaba llamado para la vida religiosa

Pero una vez terminó su periodo de estudios, Pepe Domingo se dio cuenta que no estaba llamado para la vida religiosa. Se dio cuenta una vez le pusieron el hábito por primera vez. Fue en Palencia, en el convento de San Pablo. Sentía una responsabilidad tremenda.

“Me miraba al espejo, me veía con aquel hábito y no me lo creía y me decía. ¿Qué pinto aquí si realmente yo he venido aquí a estudiar? Yo nunca pensé en ser fraile, por lo menos no tenía esa intención, pero claro, el contacto con ellos, luego ya el noviciado, estás allí todo el día rezando, haciendo cosas que tenían poca relación con el estudio. Y me di cuenta de que me costaba y se lo dije al padre maestro, que era el Padre Merino, que era un santo varón increíble y me dijo 'piénsatelo, piénsatelo. Me lo pensé, volví y le dije que me iba”, relató Pepe Domingo Castaño en la entrevista.