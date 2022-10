La Iglesia de Cartagena reafirma su compromiso en la lucha por el trabajo decente

El próximo 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, promovida por la Confederación Sindical Internacional. La red Iglesia por el Trabajo Decente se suma a esta jornada para sensibilizar y visibilizar la importancia de extender en la sociedad y en la Iglesia la defensa del trabajo decente, este año centrando la importancia de su mensaje en el compromiso.

?? El obispo se ha reunido esta tarde con los representantes de las diferentes entidades eclesiales que componen la red Iglesia por el Trabajo Decente y con los representantes sindicales.https://t.co/gALCIBImcj — Diócesis de Cartagena (@DiocDeCartagena) October 3, 2022

Con motivo de la celebración de esta jornada, el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, se reunió este lunes con los representantes de la red Iglesia por el Trabajo Decente y con los secretarios generales de los sindicatos de Comisiones Obreras (CCOO), Santiago Navarro; Unión General de los Trabajadores (UGT), Antonio Jiménez; y Unión Sindical Obrera (USO), José Sáez, tal y como ha informado la propia diócesis en sus canales de información.

El prelado aseguró que fue “una reunión muy productiva en la que se han abordado temas en los que habrá que profundizar en una tercera ocasión”. “Ojalá que todos podamos poner las mejores condiciones para que no se repita nunca ninguna situación que lleve a cualquier persona a vivir con la indignidad de no tener trabajo o de que este no sea decente”, puntualizó.

El secretario general de UGT ha destacado que, entre sindicatos e Iglesia, “hay un denominador común: la dignidad de la persona”; insistiendo, además, en la importancia de materializar en acciones concretas todo lo hablado en estas dos reuniones. Desde CCOO, su secretario general ha manifestado que fue “interesante comprobar que hay otras organizaciones que están preocupadas por la situación de los trabajadores” y que coinciden en muchos aspectos con las reivindicaciones sindicales. El secretario general de USO ha subrayado que, a pesar de que estas reuniones se hayan vinculado a jornadas concretas, “la lucha por conseguir unas condiciones dignas para los trabajadores” es una realidad diaria tanto para los sindicatos como para las organizaciones de la Iglesia. Por último, Candelaria Hernández, en nombre de la red Iglesia por el Trabajo Decente, ha recordado que esta semana se realizarán actos que ayuden a sensibilizar sobre esta.

La Iglesia, en la lucha por el trabajo decente

En numerosas ocasiones, el Papa Francisco recuerda la importancia del trabajo para dignificar a la persona, un trabajo “fundado en condiciones laborales decentes y dignas, que provenga de una negociación colectiva, y que promueva el bien común”, para lograr así que el trabajo sea verdadera y esencialmente humano.

En la diócesis de Cartagena integran la red Iglesia por el Trabajo Decente: Acción Católica General (ACG), Cáritas Diocesana, Confer, Encuentro y Solidaridad, Hermanitas de Jesús, Hermanas de la Asunción, HOAC, Justicia y Paz, Pastoral del Trabajo, Pastoral de Migraciones y Salesianos Cooperadores.