Hans Zollner: “El compromiso de la Iglesia contra los abusos es reparar, prevenir y actuar”

Hans Zollner, presidente del Instituto de Antropología-Estudios interdisciplinares sobre Protección y Dignidad Humana (IADC) de la Universidad Pontificia Gregoriana, ha subrayado que la Iglesia católica tiene una responsabilidad “mayor” en cuestión de abusos y por ello debe enfrentar este tema “para que no vuelva a ocurrir en el futuro”.

Así de contundente se ha mostrado el experto del Vaticano durante su participación en las IV Conversaciones PPC, organizadas por la editorial y el Instituto Superior de Pastoral, que se han celebrado en el Colegio Mayor MARA de Madrid.

Escuchar a las víctimas

“El compromiso personal e institucional, la decisión de escuchar a las victimas, la decisión de ir en contra del abuso, reparar en cuanto posible el daño hecho, la decisión de caminar juntos con las victimas y el compromiso total para hacer todo lo posible para que no vuelva a ocurrir los abusos, en la Iglesia y en la sociedad” ha explicado. Para Zollner, “si no escuchamos a las víctimas, estamos excluyendo la voz de Jesús que nos habla a través de ellos”.

Pese a que “deberíamos conseguir una actitud de lucha contra los abusos”, ha lamentado, “a veces encontramos en la Iglesia un resistencia a admitir el mal que ha sucedido por manos de personas consagradas. Tenemos una crisis de confianza, de credibilidad, de fe. Mucha gente deja la Iglesia, su vocación y su confianza porque ve que lo que hacemos no corresponde a lo que predicamos”.

Por ello, “la incoherencia entre lo que pretendemos ser y lo que realmente hacemos para mucha gente es causa de un escándalo, y por eso hablamos de una doble crisis: Abusos y encubrimiento de estos últimos”.





"Los medios se basan en hechos"

Por otro lado, el experto ha asegurado que “desde luego que hay gente que quiere destruir la Iglesia, que están enfadados con nosotros, pero la critica de los medios de comunicación se basa sobre hechos”. Si no hubiera casos de abusos, ha subrayado, “los periódicos no podrían escribir de esto, si no hubiera encubrimiento no habría un escándalo de esto. Los periódicos viven de escándalos, viven de noticias malas, si nosotros, Iglesia, producimos escándalo naturalmente damos de comer a los periódicos que quieren atacar la Iglesia”.

Por todo ello, ha insistido, “la primera tarea es acabar con los escándalos y limpiar lo que hay limpiar, porque hay víctimas que todavía hoy encuentran puertas cerradas y les cuesta encontrar personas humanas que les escuchen y les acompañen”.