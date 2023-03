García Magán, sobre los vientres de alquiler: "No se puede tratar a las madres gestantes como incubadoras"

"La maternidad es un don, no es en sentido estricto un derecho, es un regalo. Es una gran aportación que se puede hacer a la sociedad". Así lo ha explicado el secretario general de la Conferencia Episcopal, FranciscoCésar García Magán, que ha respondido a las preguntasde los periodistas ante la polémica suscitada tras la noticia sobre la actriz y empresaria Ana Obregón, de 68 años, que ha sido madre por gestación subrogada en Miami.

En esta cuestión, ha destacado la "contradicción" que se da en la esfera política cuando se afirma "que la mujer es dueña de su cuerpo para defender el derecho al aborto, pero en el caso de la gestación subrogada no se reconoce ese derecho absoluto de la mujer".

“La madre gestante es una persona con todo lo que eso significa” #gestacionsubrogadapic.twitter.com/9B5fJqKONX — Of. Información CEE (@prensaCEE) March 30, 2023

El hombre, de toda esa situación "compleja", está excluido

"Es una cuestión donde no solo hay dos personas en interacción, donde no solo hay dos personas —madre e hijo» sino también la madre gestante y esta mujer gestante es persona, con todo lo que significa y la relación que va a tener con el hijo", ha explicado el portavoz de los obispos.

En el tema de la paternidad, ha subrayado, "hay un 50% y ahí está el derecho del hijo a saber que es su padre y por otra parte el padre tiene un derecho sobre ese hijo, y desde la perspectiva del gobierno hay una contradicción que hay que aclarar, se dice que la mujer es dueña de su cuerpo como por ejemplo en el caso del aborto y ahora no se reconoce este derecho absoluto por el cuerpo de la mujer y esto es una contradicción". El hombre, de toda esa situación "compleja", está excluido, "y no puede ser que el padre de una persona no tenga nada que decir".

No obstante, ha reconocido que "el tema es complicado" y tiene distintas perspectivas y aristas mostrando su respeto hacia el "dolor comprensible" de todas aquellas mujeres que quieren tener hijos y que, por distintas circunstancias, no pueden.