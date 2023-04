Fray Jorge, el alumno del Papa que dejó todo para ir a Mozambique: "No me despierta el reloj, sino la pasión"

Fray Jorge Alberto Bender es un sacerdote franciscano argentino, director del programa 'Agropecuaria San Francisco', ubicado en una pequeña aldea llamada Jécua, en el centro de Mozambique. Estos días está visitando España para pedir ayuda y tender puentes con expertos y profesionales para hacer crecer el proyecto: ha establecido una granja para ayudar a los más pobres y a los más necesitados a través del ganado y del cultivo.



El franciscano argentino conoce muy bien al Papa Francisco que sigue de cerca este proyecto y tienen cierta amistad: “Yo comencé los estudios en Buenos Aires y él era el rector y profesor. Cuando fui a Mozambique se interesó mucho por el proyecto y lo mantenemos bien informado y gracias a Dios nos acompaña de muchas maneras”.

En España han visitado un Colegio de Ingenieros Agrónomos para compartir proyectos y ver si existe la posibilidad de contar con apoyos: "Tenemos dos focos en nuestro trabajo: el desarrollo económico local y la educación. Estamos siempre en diálogo con la cultura local. No podemos llevar respuestas mágicas desde fuera, sino que tiene que ser algo muy trabajado con la gente del lugar”.

¿Cómo llegó Fray Jorge a Mozambique?: “La verdad que soy un poco loco, un aventurero y cuando llegué al país me encontré con muchas cosas por hacer. No me despierta más el reloj, sino la pasión por mejorar la calidad de vida de la gente del lugar, de las familias que puedan tener posibilidades de salir adelante”.

En estos países, según el franciscano argentino, “la evangelización va siempre acompañada de acciones solidarias y concretas. Junto con el pan de la Palabra va el pan material. La intención es que la Buena Noticia llegue con los alimentos que conforman la huerta orgánica”.

¿Cuál seriá la ayuda concreta que necesita en Mozambique?: “Por poner un ejemplo bien claro: aquí se abre una canilla y sale agua; en estos lugares la gente camina 20-25 kilómetros para buscar agua o para comer. No tenemos corriente eléctrica y necesitamos sobre todo gente que venga a ayudarnos, expertos o voluntarios”.