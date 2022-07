Don Ricardo Blázquez, al despedirse de Valladolid: "He deseado cumplir la misión con cercanía y dedicación"

La Iglesia en Valladolid ha despedido con todos los honores a Don Ricardo Blázquez, que ha sido su pastor durante doce años. Con la Misa que ha sido celebrada este sábado en la Catedral se ha dado por concluida su etapa ministerial a la espera de la toma de posesión de Don Luis Argüello, el próximo sábado, como nuevo arzobispo de Valladolid.

Una Catedral abarrotada despidió a su arzobispo que, durante la homilía, quiso agradecer a todos aquellos que hicieron posible su trabajo durante 12 años en Valladolid: “He ocupado mi vida 34 años intensamente el ministerio episcopal con sus trabajos y sufrimientos apostólicos, con sus gozos y gratificación. Doy gracias a Dios porque he podido cumplir el servicio confiado, a pesar de mis debilidades”.

"He deseado cumplir la misión que se me encomendó con cercanía, dedicación y laboriosidad"

Don Ricardo ha dado gracias a Dios “porque en su providencia me llamó para ejercitar el ministerio episcopal durante 12 años en Valladolid, con vosotros y para vosotros. He deseado cumplir la misión que se me encomendó con cercanía, dedicación y laboriosidad”.

Durante la homilía, Don Ricardo tuvo tiempo para agradecer el acompañamiento de “tantas personas”: “Agradezco la vida y la actividad pastoral desarrollada por los presbíteros, diáconos, religiosos, consagrados y laicos. Permítanme que nombre entre quienes diariamente he compartidos los trabajos apostólicos solo a dos: a monseñor Luis Argüello, antes obispo auxiliar y ya electo arzobispos; y a Patricio Fernández, diácono permanente sin cuya múltiple colaboración leal y discreta no hubiera podido ejercer el ministerio episcopal en Valladolid, y en las tareas encomendadas por la CEE y por encargos especiales del Papa Benedicto XVI en los comienzos y en los años siguientes del Papa Francisco”.

"Doy gracias a Dios porque me he sentido sostenido por Él siempre"

Don Ricardo ha subrayado que ahora comienza una nueva etapa en su vida: “Miro hacia adelante, sabiendo que es la última y se prolongará lo que Dios quiera. Él me llamó a la existencia, me incorporó por el bautismo a la Iglesia, me confió el ministerio presbiteral y episcopal y cuando Él quiera me llamará definitivamente. Doy gracias a Dios porque me he sentido sostenido por Él siempre. Ahora miro hacia el futuro; espero con serenidad y sin angustia la venida del Señor”.

Blázquez recordó su trabajo en Ávila, Salamanca y Palencia, donde vivió y desarrolló diversos encargos ministeriales. Asimismo, subrayó su trabajo en Bilbao: “Estuve en aquella diócesis durante 15 años. Fue un tiempo ministerial marcado especialmente por el misterio pascual del Señor. Con la ayuda de Dios y con la colaboración generosa de muchas personas pude desarrollar con serenidad, el ministerio episcopal en medio de las pruebas iniciales compartiendo los sufrimientos por el Evangelio”.

"Conservo recuerdos que se convierten en motivos permanentes de gratitud"

El próximo arzobispo emérito de Valladolid recordó la decisión adoptada por el Ayuntamiento de la ciudad de nombrarle “Hijo Predilecto de Valladolid”: “Al recuerdo de 12 años como arzobispo se une este nuevo motivo que me vincula estrechamente a vosotros como obispo y como ciudadano”. Este pueblo – según Don Ricardo - “tiene una tradición que no lastra sino otorga hondura y arraigo y puede regenerar la esperanza. Vivamos el tiempo presente, asentados en el pasado que nos fundamenta y exige; y miremos al futuro sin desánimo y con determinación. Afiancemos diariamente la concordia en lo necesario y respetemos la legítima diversidad que enriquece ”.

“Durante doce años he compartido con vosotros la fe cristiana y la vida social. Conservo recuerdos que se convierten en motivos permanentes de gratitud. Reconozco que me he sentido gratamente impresionado cuando en las últimas semanas muchas personas en la calle me han despedido con gratitud deseándome un buen descanso como jublilado”, ha afirmado Don Ricardo.