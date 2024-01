La Cofradía del Amor de Málaga cumple 100 años: su Cristo aparece en un edificio en ruinas

Dentro de los actos del centenario de su cofradía, el Santísimo Cristo del Amor, titular de esta cofradía junto a Ntra. Sra. de la Caridad y la Stma. Virgen de los Dolores, que hace estación de penitencia cada Viernes Santo en Málaga, ha sido reflejado en un edificio en ruinas de un paraje no identificado de la provincia de Málaga. La intervención artística es obra de Julio Anaya, uno de los nombres más relevantes del panorama artístico internacional, y desde su descubrimiento ha producido un gran impacto.

Álvaro Guardiola, hermano mayor de esta Cofradía, habla con Irene Pozo y Ana Medina sobre esta apuesta evangelizadora que utiliza el arte en su expresión más actual para seguir trasmitiendo el mensaje del Evangelio. «Quisimos contar con un cartel, como solemos hacer los cofrades, y Julio nos regaló esta gran obra. Nuestra cofradía ya ha ido dando algunos pasos en este abrir caminos hacia un arte más contemporánea. Al no ser un lienzo, nos pusimos en contacto con una empresa de comunicación, La Madre de los Beatles, que propuso recoger su descubrimiento en un documental. El paraje y la obra nos ofrece, de algún modo, un paralelismo de cómo Dios actúa también en nuestras vidas», cuenta Guardiola.

«En medio de tanta ruina, descubrir lo sagrado, lo bello de Alguien que dio la vida por nosotros», comenta el director de Patrimonio de la Diócesis de Málaga, Miguel Ángel Gamero, que fue uno de los primeros en descubrir esta intervención artística junto a distintas personas: periodistas, políticos, creadores, creyentes o no.

Julio Anaya, el autor, cuenta también en el programa cómo ha vivido él este reto: «Lo que en principio iba a ser un no rotundo acabó siendo dar el cien por cien, crear algo que verdaderamente mereciera la pena. Lo tomé como un proyecto muy distinto, emocionante y visité la cofradía y la iglesia. Cuando vi a los titulares, al Cristo y a la Virgen, me dije que tenía que hacerlo. La casa destruida me refiere al pesebre, al nacimiento de Jesús, y a la vez, al arresto suyo antes de morir, por el fondo de olivos. Esa vinculación me pareció inspiradora también».

Ecclesia al Día acerca así a sus espectadores la preciosa iniciativa artística de la Cofradía del Amor de Málaga, que rompe esquemas y posibilita que la religiosidad popular siga siendo motor de la nueva evangelización.