La Archidiócesis de Santiago convoca una jornada de oración por la pandemia de la covid-19

La Archidiócesis de Santiago ha convocado para este próximo viernes, día 5 de marzo, una Jornada de Oración por los fallecidos por la covid-19, por los que se encuentran afectados por la pandemia, por sus familias, por aquellos que los cuidan y por todo el personal sanitario.

Según ha informado la Archidiócesis, en una reciente sesión de trabajo del Consejo Episcopal, los responsables de las tres Vicarías Territoriales se comprometieron informar a los arciprestes para que, a su vez, estos puedan trasladar la iniciativa del desarrollo de esta jornada a todos los sacerdotes.

La semana pasada, coincidiendo con la celebración de la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el arzobispo compostelano, monseñor Julián Barrio, participó en la Eucaristía que con tal finalidad presidió el responsable de la CEE, el cardenal de Barcelona, Juan José Omella.

La misa por las víctimas de la covid-19

La Conferencia Episcopal Española se sumó el pasado martes a la cadena de Eucaristías por las víctimas de la COVID-19 propuesta por el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) para esta Cuaresma. Una celebración, que tuvo lugar en la capilla de la Sucesión Apostólica, en la sede de la CEE, presidida por el cardenal Omella y concelebrada por los miembros de la Comisión Permanente, reunidos estos días en Madrid.

En su homilía, el presidente de la CEE y arzobispo de Barcelona recordó que los pastores de la Iglesia en España "no hemos sido ajenos al dolor de nuestros conciudadanos por la pérdida de tanta gente víctima de la COVID-19".

"Queremos pedir a Dios por todos los fallecidos. No solo por los del coronavirus, sino también de otras causas y que por el confinamiento no han podido recibir la despedida merecida. Los recordamos a todos, creyentes o no, españoles o extranjeros… Lamentamos el dolor que ha provocado su muerte y las condiciones de su despedida", añadió.