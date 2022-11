Andrés Barriales, jefe de programas de COPE en 1982: "Todo el viaje del Papa salió sin un solo fallo"

A finales de octubre del año 1982, la Cadena COPE realizó un despliegue sin precedentes por toda España con voces como las de José Luis Gago, Justino Bermúdez y Andrés Barriales. La visita del Papa Juan Pablo II a España era, junto con el Mundial que se celebró en España, uno de los eventos del año en España.

Fue un año que muchos recuerdan por el Mundial, la victoria del PSOE de Felipe González por mayoría absoluta. Un viaje deseado y esperado porque estaba previsto para octubre de 1981, pero se canceló por el atentado que sufrió el Papa por parte de Ali Agca.

ECCLESIA ha hablado con Andrés Barriales, en aquel entonces jefe de programación de la Cadena COPE. Fue director del programa “Iglesia Noticia” desde el 1968 hasta el 1978 y ganó un Premio ONDAS en 1977 y un Premio ¡Bravo! de la CEE en 1978. Fue redactor de la Revista Ecclesia desde el año 1976 hasta el 1978 y jefe de programas y emisiones de la Cadena Cope y jefe de programas especiales desde el año 1982 hasta el 1985.

Andrés recuerda que se encontraba en el mes de julio en Valladolid cuando recibió la llamada del Padre Gago: “Me dijo que fuera como jefe de programas en Madrid y tenía que preparar ocho horas de emisión en cadena”. Y de repente llegó el anuncio del viaje del Papa: “Le pilló a la emisora técnicamente muy pobre, pero de un animo extraordinario y todo el mundo respondió fenomenalmente bien: todas las emisoras de COPE y sobre todo aquellas en las que pasó la visita del Papa”.

Barriales subraya que quizás lo más complicado fue “preparar todo un programa en el que se ponía la llegada del Papa al aeropuerto, el traslado a Madrid, el saludo en el Ayuntamiento, la bendición en la Casa de la Iglesia y el informativo de la noche. Y así luego todos los días. La llegada a Ávila, el encuentro con las monjas de clausura, la clausura del Centenario de Santa Teresa, la llegada a Salamanca...”

En Madrid Barriales cubrió varios acontecimientos: una “entrañable” Misa de los difuntos en el cementerio de La Almudena, la Misa de las Familias en Plaza de Lima. “Fueron unos diez días en las que las emisoras de la Cadena COPE y sobre todo los que llevaban las emisiones en Radio Popular de Madrid hicieron un trabajo extraordinario”, ha contado Andrés Barriales.

Entre todos los actos que se celebraron durante aquellos días, Barriales se queda con el encuentro con los jóvenes en el Estadio Santiago Bernabéu: “Fue un mensaje tan directo, como todos los que él hacía a los jóvenes, pero al mismo tiempo suscitó en mí varias preguntas. ¿Qué será de estos jóvenes cuando el Papa ya no esté?, ¿Qué harán estos jóvenes en la Iglesia?”.

“Es para meditar los frutos, pero sin embargo la predicación y el mensaje fue francamente extraordinario, del todo vibrante”, afirma Barriales, redactor de la Revista Ecclesia del '76 al '78. El periodista además no tiene ninguna duda sobre si mereció o no el trabajo realizado: “Claro que sí. Sobre todo la satisfacción de no contar con los medios que ahora tenemos y que, sin embargo, todo salió absolutamente sin un solo fallo”.