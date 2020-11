La lección de un concursante a Arturo Valls al ser preguntado en 'Ahora caigo' qué haría con el premio

El concurso vespertino de Atresmedia, 'Ahora caigo' presentado por el valenciano Arturo Valls se ha convertido en una de los espacios más queridos por los espectadores tras casi una década en la pequeña pantalla. El número de concursantes a lo largo de estos diez años son incalculables y además con diferentes perfiles.

En estos últimos días, hemos tenido la oportunidad de conocer a dos de ellos que han mostrado una profunda fe cristiana sin ningún tipo de tapujos. Chicos jóvenes y apasionados, con toda una vida por delante y con ganas de hacer cosas por los demás, tal y como han puesto de manifiesto a la hora de presentarse antes de empezar a concursar.

Alejandro, devoto solidario y de misa diaria

El primero de ellos, Alejandro, aseguró ser una persona “muy devota” que acude todos los días a misa “o al menos eso procuro”. Una afirmación que llamó la atención a Arturo Valls, quien repreguntó... “¿Todos los días? Conozco mucha gente que va los fines de semana pero todos los días menos..."

El joven concursante mostró públicamente su fe cristiana, pero no todo quedó ahí, ya que además se mostró como una persona muy solidaria, tras ser preguntado por el presentador de 'Ahora caigo' qué haría con el dinero que ganase en el programa. La respuesta no dejó indiferente a nadie.

“Con el dinero tenía previsto hace unos viajes por la Costa Oeste, por Los Ángeles... pero a raíz de la covid-19, me he dado cuenta de que muchos niños no han podido salir de casa y han estado todo el verano en casa, y con las consecuencias económicas que nos vienen va a ser igual el año que viene. Por eso, quiero organizar un campamento con niños y sufragar todos los gastos para organizarlo yo”, precisó Alejandro, cuya intención fue aplaudida por los asistentes por su lección de humanidad dirigido a toda España.

Manu, tercero de una familia de diez hermanos

El segundo concursante que también quiso dejar patente sin complejos su fe cristiana fue Manu, un joven estudiante toledano que estudia en Madrid el doble grado de Administración y Empresas y Derecho. Los idiomas y el baloncesto son dos de sus grandes aficiones. Pero su gran pasión es “la relación personal y fuerte que mantengo con Jesucristo”. Una fe que sus padres ha transmitido a Manu y a sus nueve hermanos.

Familia numerosa que sirvió a Arturo Valls para recurrir al chiste fácil: “Habría cola en el baño...” En cuanto a lo que haría Manu en caso de llevarse un buen 'pellizco' de 'Ahora caigo', apuntaba que se iría a EEUU para hacer unas prácticas de empresa y, si conseguía mayor montante, financiaría una segunda Luna de Miel a sus padres.

Una juventud comprometida con el Evangelio

Los casos de Alejandro y Manu son el fiel de reflejo de que sigue habiendo en nuestro país una juventud comprometida con el evangelio, la palabra de Jesucristo y con la fraternidad entre hermanos, tal y como promueve también el Papa Francisco y sobre el que gira su última encíclica, 'Fratelli tutti'. Dos mensajes que es importante se reflejen en los medios de comunicación españoles, portavoces en la mayoría de ocasiones de una sociedad consumista y de la inmediatez.