Álvaro, el joven de 15 años con 'capacidades diferentes', se prepara para peregrinar con su padre a Guadalupe

El pequeño Álvaro vuelve a la carga y en menos de tres semanas emprenderá junto a su padre Ildefonso la peregrinación a Guadalupe, en la provincia extremeña de Cáceres. Ambos lo han anunciado a través de su cuenta de Twitter, ‘El Camino de Álvaro’.

Álvaro, de 16 años y que padece una discapacidad mental, se ganó el cariño de los usuarios en las redes sociales el pasado verano, cuando completó el Camino de Santiago. Siempre ha mostrado su profundo amor por Dios.

"Empezamos rezando, después charlando, después hacíamos paraditas porque Álvaro va saludando a todas las vacas y a los perros", relataba el pasado año Ildefonso en una entrevista en ‘Herrera en COPE’.Comenzaron la peregrinación desde Málaga hasta Santiago de Compostela en coche. Llegados a Sarriá, en Lugo, dejaron el coche y emprendieron su viaje a pie. La única pena del viaje es que no pudieron rezar ante la tumba del Apóstol en la Catedral, como consecuencia de las restricciones de aforo por la pandemia. Pero aquello no les desanimó.

Debido a las medidas por la pandemia, el aforo de la Catedral estaba limitado y no hemos podido entrar. Mañana partimos sin haber podido rezar ante la tumba del apóstol. No obstante, el sentido de la peregrinación no cambia. pic.twitter.com/9XyTCLOsum