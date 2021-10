Padre Joaquín, el cura influencer con más de 40.000 seguidores en Instagram: "La gente se acerca a la Iglesia"

Padre Joaquín, más conocido como @joaquinconp en Instagram, ha ganado hace pocas semanas el premio Alter Christus por su labor de evangelización en redes sociales. El párroco de San Clemente Romano, en el barrio madrileño de Villaverde, es un autentico influencer de las redes sociales. Rompe lo estereotipos y reúne miles de seguidores. Predica en streaming, graba podcast evangelizadores y crea contenido diario en su cuenta de Instagram.

Gema Gómez, redactora en el programa de TRECE, 'Ecclesia', ha quedado con él en su parroquia, San Clemente Romano, para conocer de cerca cómo nació este proyecto que ha crecido hasta tal punto de tener a más de 40.000 seguidores en Instagam.

“Fue hace cerca de tres años en un viaje que hice con mi hermano, José Manuel, e íbamos hablando y reflexionando sobre el rol de las redes sociales en nuestros tiempos. Nos parecía que no tenía mucho sentido tener el típico Instagram y subir fotos sin ningún tipo de sentido” cuenta padre Joaquín.

Y así nació el proyecto de @joaquinconp: “Pensamos en otra alternativa, en cómo poner, al servicio de lo que nosotros hacemos, nuestras redes sociales. Es un contenido más ligero para los que se siente más lejos de la Iglesia y para que tengan una cercanía mayor a la Iglesia. Pero luego también saqué el podcast 'Al Lío' pensando también en las personas que quieren dar un paso más en la fe. Allí comento algún Evangelio, hablo de Jesús, espiritualidad y estilos de vida”.

El sacerdote no olvida que su trabajo principal es en la parroquia, “pero si uno se organiza bien, ¡adelante!”. Joaquín añade que vive “pensando en que lo más bonito que me puede ocurrir no es por medio de una pantalla, sino por personas concretas que yo me encuentro y experimentan una transformación de corazón aquí”.

Concluyendo, padre Joaquín tiene claro que las redes sociales “han dejado de ser un medio para llegar a la gente, son un lugar donde está la gente y allí es donde hay que estar”.