Una paciente pide al médico acudir a su casa por presentar síntomas de covid y su respuesta se ha hecho viral

Las buenas noticias son las que nos muestran que la solidaridad es algo que pertenece al ser humano y no solo es una bonita palabra. Sin ninguna duda, Ana, una madre con grandes dificultades económicas, viuda y desempleada con cuatro hijos, piensa lo mismo.

Los hechos de esta historia ocurrieron hace unas semanas en Nápoles y nos demuestran también que las redes sociales, a veces, pueden mostrar su mejor versión. Una publicación en Facebook fue suficiente para obtener una ayuda que no se puede medir en dinero y que ninguno de los protagonistas de esta historia se podía imaginar.

Una familia destruida a causa de la covid-19

El pasado 16 de octubre, el doctor Eduardo, del hospital Santobono de Nápoles, compartió la historia que había visto en su perfil de Facebook y, enseguida, hicieron lo propio cientos de personas y grupos. La historia empieza con Anna, una madre de cuatro hijos que había llamado al médico con urgencia y sus palabras revelaron una historia humana casi desesperada.

El doctor, que había visitado anteriormente a un hijo de Anna cuando estaba en el hospital como consecuencia de una meningitis, se acordaba perfectamente de la mujer que, en aquel instante, le estaba pidiendo ir a su casa para visitar a una de sus hijas. Eduardo, que conocía la historia de aquella mujer, no se lo pensó dos veces y llegó a la casa.

Cuando Anna le abrió la puerta de su casa, el doctor no solamente vio una niña con un poco de fiebre, sino también a toda una familia marcada por el sufrimiento. El fallecimiento del marido a causa del coronavirus había agravado la ya por sí difícil situación familiar. Ahora, con la pandemia de la covid-19, Anna no había podido encontrar un trabajo. No tenia coche para llevar a su hija al hospital y por eso había hecho esta petición: “Doctor, ¿puede venir a mi casa?”

El regalo de una ciudad entera a la mujer

Por suerte, la fiebre de la pequeña no era nada de grave, por lo que Anna se había tranquilizado. Pero lo más impactante llegó cuando el doctor rechazó cualquier tipo de pago por su atención. La mujer no podía aceptar que el médico se marchara sin cobrar, y pensó en cómo compensarle.

La madre decide en aquel instante que lo más valioso que puede hacer por el doctor es regalarles un rosario con un gran valor sentimental para ella, ya que lo había recibido del cura que había casado a Anna y a su marido fallecido. “Puedo regalarle este rosario y una taza de café”, dijo Anna al doctor.

El doctor no tiene palabras por el regalo que le estaba ofreciendo aquella madre, y decide compartir la historia en su cuenta de Facebook. Al día siguiente, más de 600 personas compartieron su mensaje. Lo que sucede después es algo que ni siquiera el mismo doctor se podría haber imaginado.

Dos semanas después, un supermercado le ofreció trabajo a Anna, lo que le permitía, por fin, tener un sustento económico para seguir adelante y mantener a sus retoños. Además, muchas personas anónimas han regalado a la familia alimentos y juegos para los niños. Existe todavía un poco de solidaridad en este mundo golpeado por la pandemia.