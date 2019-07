Laura, la madre coraje que emociona con su testimonio de fe durante la enfermedad de su hija

La española Laura García vivía con su familia en Panamá. Allí parecían tener una vida feliz junto a sus cuatro hijos, hasta que un día su destino dio un giro inesperado y sus sueños parecían haberse convertido en pesadillas. Vicky, la hija de la familia fue diagnosticada de cáncer infantil con apenas 2 años de edad. Tristemente, la pequeña falleció dos años y medio después y su madre, Laura García, ha compartido su historia en una entrevista al medio ‘eldebatedehoy.es’, en la que también habló de su relación con Dios durante la enfermedad de su hija.

Unos días antes de que Vicky falleciera, la familia creó la fundación 'El sueño de Vicky', para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. “Los niños con cáncer no necesitan milagros, necesitan investigación”, cuenta Laura García.

Cabe recordar que el cáncer infantil es una enfermedad que puede aparecer en los niños antes de que cumplan los 15 años. Es poco frecuente por lo que se considera una enfermedad rara, sin embargo, es la primera causa de mortalidad en la infancia.

Por ello, a través de la fundación luchan por dar más visibilidad en la sociedad a esta enfermedad. “El color dorado es color del cáncer infantil. Un color que simboliza el tesoro, porque nuestros hijos son nuestro bien más preciado. Mi ilusión es que se conozca tanto como, por ejemplo, el de cáncer de mama, con el que todo el mundo está concienciado. Me gustaría que la gente identificara ese color dorado de una manera natural y todos apoyaran al cáncer infantil. Nosotros además usamos la estrella, que es el avatar de nuestra fundación y que es la manera de explicar a nuestros hijos que no pueden ver a Vicky, que está en el Cielo con Dios, pero por las noches es la estrella que más brilla”.

El sueño de Vicky recauda fondos a través de la organización de eventos, donaciones, su tienda online o regalos solidarios. Y, además, en su cuenta de Instagram ya acumulan casi 16 mil seguidores.

Su relación con Dios

“El sueño de Vicky es mi manera de canalizar ese amor hacia mi hija”, dice su madre, y explica cómo cambió su relación con Dios por la enfermedad de su hija.

“Al principio solo le pedía que la curase; cuando avanzó la enfermedad, le pedía que me diera la oportunidad de luchar, que me diera la oportunidad de tener fuerza para no abandonar a mis otros hijos. Mucha gente me decía: ¿por qué no dejas de sonreír? Pero para mí era un regalo ver que cada día mi hija estaba conmigo, para mí no era una tortura el que mi hija estuviera enferma, sino que agradecía por cada día que podía seguir disfrutando de ella".

Laura intentó sacar lo positivo de la dura situación y agradecía cada día que pasaba al lado de su pequeña. "Todos los días, en vez de pedirle a Dios, le daba las gracias por darme un día más al lado de Vicky y sé que detrás de todas las cosas que hago están mi hija y Dios. A mí la fe me ha ayudado muchísimo y pensar que Vicky está en el Cielo esperándonos me hace vivir una situación privilegiada porque no tengo miedo a la muerte”.

Ahora Laura y su familia viven día a día, intentando disfrutar del momento y realizando una bonita labor para luchar contra esta terrible enfermedad por Vicky y por todos los pequeños luchadores.

Incluso el pasado mes de abril se celebró en los Cines Callao de Madrid un evento solidario para presentar un nuevo proyecto. El objetivo de este evento fue recaudar de fondos para la Unidad de tumores cerebrales pediátricos en el Hospital Niño Jesús de Madrid.