Amber Apple, la bloguera pin-up que te enseña recetas y te cuenta cómo se convirtió al catolicismo

Amber Apple es una bloguera pin-up que, entre sus muchas propuestas, nos da recetas sobre dulces, nos aconseja sobre que vinos y cócteles tomar y nos recuerda...porque se convirtió del protestantismo al catolicismo.

Durante muchos años, Amber Apple fue una estadounidense protestante pero algo le hizo cambiar de opinión. En su blog, uno de los apartados se llama "fe" y lo dedica integramente a contar por qué se convirtió al catolicismo y cómo sucedió ese proceso. La joven explica que: "Tenía cuatro años, pero aún recuerdo ese momento en el que me di cuenta de que necesitaba el perdón" resaltando que de adolescente acudía una iglesia protestante del sur en Winston-Salem, en Estados Unidos: "Mi familia se convirtió en miembro y asistí semanalmente, ¡incluso conocí a mi esposo allí! Estoy agradecida a ambas iglesias, entonces, ¿por qué me convertí?".

¿Por qué me convertí al catolicismo?

En este apartado cuenta que: "Mi curiosidad por la Iglesia Católica comenzó en mi clase de Historia de la Iglesia -teología- cuando asistí a UniversityLiberty University". Amber Apple quería respuestas protestantes ante sus creencias pero, siempre se acababa cruzando con las respuestas católicas

Al terminar la universidad, explica que se tomó su tiempo y se pasó años investigando y leyendo: "Leyendo a Lewis, noté que su teología era mucho más católica que protestante; el era casi católico. Por ejemplo, describió la Eucaristía como el "Santísimo Sacramento" y creyó en la Presencia Real. Según sus cartas, se confesaba con frecuencia, no solo creía en el purgatorio sino que creía que estaba destinado a ir. Lewis no fue la razón por la que me convertí, pero sí me ayudó a encontrar la Iglesia Católica". No solo leyó a Lewis, el famoso autor de las Crónicas de Narnia, sino que también se cultivó leyendo a más autores católicos como GK Chesterton o JRR Tolkien.

En su blog, Amber Apple especifica que: "Primero, mi conversión fue profundamente personal" explica que tardó diez años en contarlo abiertamente a sus familiares y amigos: "no tenía ni idea de cómo sacar el tema. Hah, ¿te imaginas? "Oh, y por cierto, me estoy convirtiendo a la Iglesia Católica".

Finalmente, en 2016 Amber Appel comenzó sus clases de iniciación católica para adultos y en la Vigilia de la Pascua del 2017 fue aceptada en la Iglesia católica: "Fue un día muy feliz. Llamé a una de mis mejores amigas y nos fuimos de cóctel a celebrarlo. Al día siguiente, era Pascua: Stephen y yo organizamos una comida en la azotea de nuestra casa".