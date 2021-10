El presidente de Obras Misionales Pontificias, agradecido por la tradición misionera en España: "Es ejemplar"

Este jueves, 21 de octubre, a las 11.30 horas, retransmitida en directo desde la Oficina de Prensa de la Santa Sede, ha tenido lugar la conferencia de presentación del Día Mundial de las Misiones, que se celebra el 24 de octubre de 2021, y cuyo tema es "No podemos callar lo que hemos visto y oído" (Hechos 4,20).



Han intervenido S.E. el cardenal Luis Antonio G. Tagle, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, S.E. Mons. Giampietro Dal Toso, Presidente de las Obras Misionales Pontificias (OMP) y Subsecretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y Sor Alessandra Dalpozzo, Madre General de las Franciscanas Siervas de María.

El próximo domingo 24 se celebra la #JornadaMundialdelasMisiones.

Presentación mundial en el #Vaticano en @HolySeePress

El lema:“Cuenta lo que has visto y oído”.

Un día para ayudar a tantos misioneros que se dejan la vida por las esquinas del mundo.@OMP_ESpic.twitter.com/fMzqQ2KENm — Eva Fernández (@evaenlaradio) October 21, 2021

También estaban presentes en la sala, disponibles para entrevistas con la prensa, los secretarios de las cuatro Obras Misionales Pontificias: Sor Roberta Tremarelli, A.M.S.S., Secretaria General de la Obra Pontificia de la Infancia Misionera, el Padre Tadeusz Jan Nowak, O.M.I, Secretario General de la Pontificia Sociedad para la Propagación de la Fe, el Padre Guy Bognon, P.S.S., Secretario General de la Pontificia Sociedad de San Pedro Apóstol y el Padre Dinh Anh Nhue Nguyen, O.F.M. Conv., Secretario General de la Unión Misionera Pontificia

Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma, ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente de OMP, Mons. Giampietro Dal Toso, que ha querido enviar un video-mensaje a toda la comunidad católica española agradeciendo el inmenso trabajo que hacen en las misiones de todo el mundo.

El mensaje de agradecimiento del Presidente de la #OMP Giovanni Dal Toso a la campaña #Domund2021 que se realizará en #España el próximo 24 de octubre.@OMP_ES@prensaCEEpic.twitter.com/3RBq2M1Jd0 — Eva Fernández (@evaenlaradio) October 21, 2021

El mensaje de agradecimiento a España de Mons. Giampietro Dal Toso

“El interés misionero en España no es solamente para estos días, sino que tiene una larguísima tradición. Me gusta recordar que hay de momento más de 10 mil misioneros españoles en el mundo. Me gusta también decir que en los últimos años hay también muchos laicos que se van de misioneros” ha afirmado el presidente de OMP a los micrófonos de COPE.

Mons. Giampietro ha añadido que tener tantos misioneros alrededor del mundo “significa que la misión es algo que los católicos de España lo viven de un modo muy fuerte. Por todo esto agradezco la gran aportación de los católicos de España a las Pontificias Obras Misioneras. Es una aportación ejemplar y nos sirve para fortalecer la Iglesia en muchos países donde necesita ser ayudadas. Se ve a través de este interés misionero que vivimos nuestra fe no solamente para nosotros, sino de forma universal en comunión con muchos hermano y hermanas que están por todo el mundo. Gracias por todo lo que hacéis”.