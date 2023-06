Carta del obispo de Lleida: «La memoria anual de Cáritas»

Alrededor de la fiesta del CORPUS CHRISTI se presenta la Memoria de actividades que desarrolla CARITAS durante el año anterior. Es un modo de informar y, al mismo tiempo, de rendir cuentas a las comunidades cristianas y a toda la sociedad de los objetivos y proyectos que se habían diseñado. Han pasado casi seis meses de este año y estamos valorando el anterior. Tiene una cierta explicación porque esta fiesta va asociada en la Iglesia al DIA DE LA CARIDAD y los responsables de esta institución se sienten obligados ahora a presentarla para mejorar su gestión recogiendo cuantas sugerencias puedan llegarles desde cualquier parte de la Iglesia o de la sociedad en general.

Todos recordáis que es, la del CORPUS, una fiesta muy popular y envuelta con una gran cantidad de tradiciones e iniciativas religiosas y culturales que vienen del siglo XVI cuando se implanta en calles y plazas del mundo católico la adoración a Jesucristo Eucaristía en un ostensorio, llamado custodia, portado en procesión por sacerdotes y diáconos, acompañado por gran cantidad de fieles que participan y otros muchos que lo observan con veneración y respeto. A ello se suman cantos y música, flores y alfombras, tapices y balcones engalanados que ayudan a visualizar la importancia fundamental del Señor en medio de la historia de nuestras comunidades.

Los mensajes que las Cáritas diocesanas han utilizado para este año como medio para llegar a todos los sectores sociales se centran en el sentido de la vista actualizando aquel pasaje en el que Jesucristo cura a un ciego de nacimiento. Aparte de recordar el hecho, se busca implicar a cada uno de nosotros en cómo vemos nuestro mundo y cómo destacamos en nuestras prioridades la visión de la pobreza, de la marginación, del descarte de los hermanos que sufren y necesitan del cuidado y la preocupación de todos. Se nos pide no cerrar los ojos a la realidad de las desigualdades y de las injusticias, al contrario, colaborar con todos, teniendo la misma mirada del Señor hacia la persona que sufre. Entre esos mensajes hay uno muy gráfico: TÚ TIENES MUCHO QUE VER. SOMOS OPORTUNIDAD, SOMO ESPERANZA. Celebramos el Día de la Caridad con el propósito de interpelar e invitar a tomar parte en la vida social que todos compartimos. Celebrar este día, desde la adoración a Jesucristo en las calles y nuestra asistencia a los actos en nuestras parroquias, es participar en el banquete del Reino anunciado, comulgar su Cuerpo y Sangre y su estilo de vida, manifestado en el amor de Dios a toda la humanidad y el continuo esfuerzo laborando la fraternidad desde la visión de la misma paternidad divina. Lo he repetido en comentarios de años anteriores: la adoración y la acción van indisolublemente unidas; no se contraponen ni son disyuntivas. Complementan la vida en cada uno de los ámbitos personales y comunitarios.

En el caso de nuestra diócesis nos llama la atención el creciente interés que existe por conocer la acciones de la Iglesia, de Cáritas, en favor de los necesitados “de la puerta de al lado”, porque nadie duda que hay carencias, dificultades por sobrevivir, pobreza a nuestro alrededor. Y, de alguna manera, todos somos responsables del bienestar que se consigue para unos y la falta de mínimos recursos que agobian a otros sectores sociales. Nos podemos plantear la misma pregunta que Jesús hacía al ciego de Jericó: ¿Qué quieres que haga por ti? (Mc 10, 51).

El próximo miércoles, día 7, se ha preparado una rueda de prensa con una presentación de la MEMORIA referida del año 2022. Suele ser muy bien acogida por todos y eso nos alegra; nos estimula además para aumentar nuestra atención a los más desfavorecidos en este año y en los siguientes. En las parroquias y en otros centros hay abundante información sobre este asunto. En nombre de todos vosotros agradezco la tarea de aquellas gentes “de” Cáritas que hacen posible esta campaña que nos hermana a todos.





+ Salvador Gimenez Valls

Obispo de Lleida