El Vaticano ya tiene su "Ambulancia para los pobres de Roma"

Ayer, 31 de mayo, día de Pentecostés, Francisco bendijo una ambulancia puesta a disposición para ayudar a los más necesitados. La limosnería apostólica la utilizará para sus actividades de caridad y el mismo "Robin Hood" del Vaticano, el cardenal Konrad Krajewski, será el encargado de organizar su utilizo.

Se puede morir en la calle porque eres un "vagabundo" y, por lo tanto, no tienes el grado de higiene personal para merecer ayuda. No es el comienzo de una serie de televisión, sino el verdadero drama experimentado por Modesta Valenti, una mujer sin hogar que el 31 de enero de 1983 acusó una enfermedad después de una noche en el frío cerca de la estación de Termini en Roma, pero la ambulancia llamada para pedirle ayuda se negó porque, afirmaron los paramédicos, Modesta tenía piojos. Y para empeorar las cosas, varios hospitales también se rechazaron a ayudarla, diciendo que no era su responsabilidad y condenando efectivamente a Modesta, que murió en el suelo después de 4 horas de agonía.

Primeros auxilios "invisibles"

El limosnero apostólico, el cardenal Konrad Krajewski, ha querido recordar el episodio de Modesta – a la cual Roma ha dedicado una calle - para anunciar la entrada en servicio de la "Ambulancia para los pobres de Roma", bendecida ayer por el Papa antes de celebrar la Misa de Pentecostés y encomendada a la limosnería vaticana "a favor de los más pobres, en particular - se lee en un comunicado - de las personas sin hogar que viven la dureza de las calle y que buscan refugio en los alrededores del Vaticano o ​​en la ciudad", especialmente "aquellos que permanecen invisibles para las instituciones".

Y mientras tanto el #Papa bendice una ambulancia que estará destinada a los pobres de #Roma que la necesiten.

Un regalo a disposición de la #Limosnería del #Vaticano.

�� Vatican Media @COPEpic.twitter.com/teBfWcQ5cs — Eva Fernández (@evaenlaradio) June 1, 2020

La estructura se expande

Matriculada como SCV y parte de los vehículos de emergencia del Vaticano, la ambulancia se dedicará solamente al servicio de los más pobres para consolidar el conjunto de actividades caritativas de la limosneria apostólica, que ya cuenta con el trabajo de la "Clínica móvil", utilizada principalmente para llevar medicamentos a los más pobres y marginados en las periferias de Roma, y ​​a la "Madre Ambulatoria de la Misericordia", querida por el mismo Papa bajo la Columnata de San Pedro como un punto de primeros auxilios para las personas sin hogar o para personas sin atención médica, que también ha permanecido abierto en el meses del encierro.