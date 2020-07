Las parroquias de Roma ofrecen espacios para que las escuelas vuelvan a abrir de forma segura

Los espacios de algunas parroquias romanas se prestarán para su uso a las escuelas de la capital italiana para permitirles reabrir en septiembre de conformidad con las normas de seguridad anti COVID-19. La iniciativa de la diócesis del Papa, lanzada en los últimos días por el cardenal Angelo De Donatis, comenzó con la participación de la Oficina de Pastoral Escolary la enseñanza de la religión católica y la Oficina Legal del Vicariato que ya están en contacto con la municipalidad y la Oficina Regional de la Escuela.

Es una colaboración sin precedentes entre instituciones eclesiales y civiles implementadas en tiempos difíciles de la pandemia, de acuerdo con un principio de subsidiariedad. Pero también el signo de una Iglesia plenamente encarnada en la sociedad que se pone al servicio de todos los ciudadanos, independientemente de su credo.

Compromiso y gran sentido de responsabilidad

La directora de la Oficina Escolar de la Diócesis de Roma, Rosario Salomone, lo confirmó a los micrófonos de Radio Vaticana Italia donde además explicó cómo nació esta colaboración: “Esta idea nació del gran compromiso y el gran sentido de responsabilidad que los directores de las escuelas están demostrando para intentar que la enseñanza ya no sea remota, sino «en presencia» en septiembre. Para hacer esto, también debido a las reglas restrictivas de la autoridad sanitaria, se necesita espacio” subraya la directora.

Sin embargo, “estos espacios no solo deben ser lugares físicos, sino también espacios comunicativos, interiores, para convertirse realmente en espacios de entrenamiento para niños. Digo esto porque creo que hoy nos arriesgamos seriamente a perder una generación por asfixia espiritual. Entonces, dado que queremos evitar este riesgo y respirar profundamente, por así decirlo, hemos hecho esta propuesta que el cardenal De Donatis recibió de inmediato y relanzó para la diócesis de Roma” ha contado Rosario Salomone.

Entonces, en un espíritu de subsidiariedad e involucrando a los sujetos institucionales que deben cuidar la educación y la salud de los niños en el área, “pensamos en poner espacios parroquiales a disposición de las escuelas siempre que sea posible. Junto con la Municipalidad de Roma y la Oficina Regional de la Escuela, en la persona del doctor Rocco Pinneri, pensó en encontrar estos espacios y ponerlos a la norma si es posible. Esta será una competencia económica de la Municipalidad de Roma porque, por lo demás, estos locales se entregarán a las escuelas en préstamo para su uso, por lo tanto, de forma gratuita, y el contrato que se firmará entre el director de la escuela y el párroco será válido hasta agosto 2021, excepto por nuevas situaciones que puedan ocurrir”.

Los primeros pasos

El primer paso entonces será una especie de reconocimiento de qué y cuántas aulas o salones hay disponibles en cada parroquia. En el territorio de la diócesis hay poco más de 330 parroquias, por lo que será una cuestión de responder a la solicitud de las escuelas, la disponibilidad de los párrocos y el reconocimiento de que un pequeño grupo de técnicos irá in situ a verificar si esas habitaciones son adecuadas o qué intervenciones de mantenimiento ordinarias o extraordinarias deben hacerse para que estén disponibles para la enseñanza en septiembre.

Obviamente, confiesa Rosario “existen los problemas de desinfectar las instalaciones, porque lo mismo en la tarde podría servir para las actividades de la parroquia, para el catecismo o para actividades asociativas o pastorales. Por lo tanto, es una participación de la sociedad civil en un sentido amplio y amplio, sin hacer una diferencia entre los niños creyentes y no creyentes. De hecho, la generación de niños nos pertenece a todos: es un tesoro, un capital humano y social que nos pertenece a todos. Y esto independientemente de si un estudiante es cristiano, católico o incrédulo, judío o musulmán. No importa: abrimos nuestros corazones y abrimos espacios”.

Colaboración entre Iglesia y instituciones civiles

¿Se podría definir esta iniciativa como un ejemplo de una buena práctica de colaboración entre la Iglesia y las instituciones civiles? La directora de la Oficina Escolar lo tiene claro: “La Iglesia está dentro de la sociedad, está en la sociedad. No podemos pensar en no ser parte de ello. Somos la carne y los huesos de la sociedad y, por lo tanto, como tal, queremos vivirla con un sentido de responsabilidad y sin esquematismo. Tenemos que salir del marco de la afirmación abstracta de los principios y derechos para verdaderamente convertirnos en carne, la historia de lo que está en la Palabra de Dios. De lo contrario, no puedo rechazar nuestra fe. Y es sobre todo nuestro vicario cardenal quien nos insta a salir a la ciudad, pero el Papa Francisco nos está enseñando de manera contundente y convincente. Tenemos que salir y salir también significa estar disponible para la reunión, estar disponible para la sorpresa y, a veces, incluso para la decepción. Pero hoy no hay otra forma de vida, creo”.