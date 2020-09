El Secretario General de la CEE: "No hay enfermos incuidables, aunque sean incurables"

El Congreso de los Diputados ha decidido seguir adelante con la tramitación de la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. Una noticia que desde la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Españolacalifican de mala noticia, bajo el argumento de que la vida humana no es un bien a disposición de nadie.

El Secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, ha querido dejar varios mensajes afirmando que “hace unos días celebrábamos el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Parece algo inconsecuente que, cuando se trata de animar a personas tentadas por hacer del suicidio la salida de sus problemas, se plantee una legislación que promueva el suicidio asistido”. "La legalización de estas formas de suicidio asistido no ayuda a estas personas que por cuestiones de enfermedad u otras situaciones se ven tentadas a buscar el suicidio la salida. La muerte no es nunca la solución a nuestros problemas" ha recordado el Secretario General.

Además, dice el arzobispo de Valladolid, "una sociedad no puede pensar en la eliminación total del sufrimiento y si no lo consigue proponer salir del escenario de la vida. Al contrario, tiene que ayudar, paliar, acompañar a vivir ese sufrimiento. No se entiende una propuesta de una ley para poner en manos de otros, especialmente de los médicos, el poder de quitar la vida a los enfermos". "El sí a la dignidad de la persona, más aún en sus momentos de fragilidad nos obliga a oponernos a esta ley que, en nombre de una presunta muerte digna, niega en su raíz, la dignidad de toda vida humana" ha recordado el Secretario General.

Adecuada legislación de los cuidados paliativos

Sobre el objetivo de la medicina el arzobispo ha afirmado que "lo propio de la medicina es aliviar, consolar, sobre todo al final de la vida. La medicina paliativa se propone humanizar el proceso de la muerte y acompañar hasta el final. No hay enfermos incuidables, aunque sean incurables".

El secretario aboga "por una adecuada legislación de los cuidados paliativos que responda a las necesidades actuales que no están plenamente atendidas". Además ha subrayado que "la fragilidad que estamos experimentando durante este tiempo constituye una oportunidad para reflexionar sobre el significado de la vida, el cuidado fraterno, el sentido y el sufrimiento de la muerte".

El documento de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida

La Conferencia Episcopal Española, a través de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida, ofreció el noviembre pasado un documento “Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida humana”. El Secretario General ha explicado que en este documento "se dialoga con los argumentos de quienes defiende la eutanasia y el suicidio asistido, y se ofrece la inconsistencia de los mismos. Invitamos a poder reflexionar este documento tanto la comunidad cristiana como a cualquier persona que ante el proyecto de ley quiera reflexionar sobre este asunto".

Para acabar el mensaje, Mons. Luis Argüello, ha recordado el momento de pandemia que estamos viviendo, "en el que seguimos padeciendo la realidad de la muerte y sobre todo hemos sido impactados por lo que ha significado la muerte de tantas personas que han muerto solas. Hemos elogiado a la profesión medica que se comprometen en el cuidado de la defensa humana, y la sociedad española ha pedido un apoyo mayor a nuestro sistema de salud para intensificar los cuidados y no dejar a nadie atrás".