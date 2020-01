El padre que desmonta la postura de Isabel Celaá sobre la 'propiedad de los hijos'

José Antonio Méndez está preparando la merienda o la cena de sus tres hijos pequeños. En algún momento, probablemente, le ha llegado la noticia del fin de semana: la ministra de Educación -ni más ni menos- hace la rotunda afirmación de que "los hijos no son propiedad de los padres". Más que seguro, a José Antonio se le escaparía un bufido mientras sujetaba el movil con una mano, y ponía la mesa con la otra.

Así que termina la cena, acuesta a los niños y se va al tendedero para no despertarles. Y mientras los niños inocentes entran en el quinto cielo, José Antonio, que es periodista y redactor jefe de la revista Misión, suelta todo lo que se había estado callando: "¡Hombre claro, solo faltaba, eso ya lo sabemos! Los hijos no son propiedad de los padres como si fueran un móvil o un libro".

El vídeo que ha compartido en sus redes sociales se ha hecho viral enseguida. Su respuesta a la afirmación de Isabel Celaá es contundente: "Los hijos pertenecen a una familia, pero no como si fueran una cosa, sino porque tienen con su familia unos vínculos infinitamente más fuertes, más importantes, más duraderos y más trascendentales que los que pueden tener con cualquier comunidad, incluido con el estado. La familia es muy anterior al estado y mucho más importante que la política".

El verdadero problema

El problema real no es ese, es que "están tratando de imponer una moral de estado. Están tratado de imponer a nuestros hijos, desde su más tierna infancia, cómo que tienen que pensar. No lo que es legal o ilegal, sino lo que está mal y lo que está bien. Y que todo lo que se salga de ahí debe ser perseguido, castigado, sancionado o ridiculizado".

Están tratando de secuestrar la mente y el corazón de nuestros hijos

"Lo que están tratando, es que salgamos y digamos 'no, los hijos son propiedad de los padres' y que quedemos como el enanito gruñon del cuento", explica el periodista, "cuando en este cuento, el problema es que ustedes son el lobo. Porque están tratando de secuestrar la mente y el corazón de nuestros hijos, están tratando de robar la patria potestad a las familias".

"Quieren decirles no hagas caso a lo que te digan tu papá y tu mamá, vente conmigo por este camino que yo te voy a enseñar, para engullirlos y que engrosen su ideología, su partido o su forma de pensar. Quieren ser como el hombre del saco, que roba a los niños".

Esto no va de ideologías

Como dice José Antonio esto no va de colores o ideologías, va mucho más allá: "Esta es una cuestión que no es de izquierdas ni de derechas. Da igual que los padres que me estén escuchando piensen como piensa el gobierno. Si dejamos que nos roben la patria potestad, cuando cambie el gobierno y vengan los que piensan diferente, no podremos defender a nuestros hijos".

Esta es una cuestión que no es de izquierdas ni de derechas

José Antonio Mémdez ha compartido el vídeo junto al siguiente mensaje: "Yo quiero a mis hijos mucho más que cualquier ministro. Por eso no quiero que me roben la patria potestad. Aquí un padre de familia grabando desde el tendedero para no despertar a su tropa... pero dispuesto a defenderlos contra el lobo feroz".