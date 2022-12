Frente al río Moscova - Excelencia Literaria

Irina Galera

Ganadora de la X edición

Dasha comentó acerca de un programa de televisión de éxito, jóvenes talentos que salían a la pista para cantar. Defendió que el ganador debería ser un tal Nicolás. Iván no le prestó mucha atención, pues él sólo veía competiciones de hombres forzudos, que levantaban bolas enormes de metal. Aprovechó un silencio de Dasha (un hecho extraordinario, ya que hablaba como si cobrase por cada palabra) para preguntarle a Olga si también ella seguía aquel concurso musical. Debía ser otra de las pocas espectadoras que se mantenía al margen, pues prefería las series japonesas de dibujos animados. Iván no soportaba el anime , pero puso cara de complicidad al afirmar que aquello sí que tenía calidad. Dasha les echó una mirada capaz de derretir el hormigón mientras continuaba defendiendo a su concursante favorito.

Dimitri recargó el arma. Se acordó entonces de Anna ¿Qué estaría haciendo? ¿Seguiría por las noticias los avances del ejercito? ¿Le echaría de menos?… Deseó empezar de cero. Buscaría una profesión distinta para no tener que pasar tanto tiempo lejos de casa. Había intentado hacerse maestro, pero no le fue bien en los estudios. Lo suyo era aquella cualidad milimétrica para abatir un objetivo. Si en el terreno de batalla algunos hombres sacan lo peor de sí mismos, la presión hacía que él se aferrase a su instinto de supervivencia, con el que su puntería se multiplicaba, pues un disparo que se desvía puede ser el último fallo.

Dimitri no se planteaba problemas morales al disparar, como un vendedor ambulante de sopa Solianka no se planteaba si a la gente le sentaba bien o mal aquel caldo, sino que se limitaba a cumplir su cometido. Tampoco un abogado se plantea por qué va a la oficina, ni un pescador por qué extiende las redes en el mar. El hábito consigue que las personas trabajen por rutina más que por reflexión. Dimitri trabajaba en lo que le correspondía. Acataba las órdenes de quienes protegían a la madre patria de sus enemigos. Sus manos eran como las de un cirujano, que no tiemblan cuando hay que extirpar lo que daña el cuerpo de un paciente. Si había personas que no le comprendían, pensó, se debía a que el individualismo occidental les hacía olvidar el valor de la nación, la natsiya. Pero él lo tenía muy presente, del mismo modo que mantenía en sus pensamientos la imagen sonriente de Anna.