Nenad Perunicic renuncia como Seleccionador de Serbia tras fracaso Europeo 2020 y su sustituto puede tener nombre español - Derosca

El pasado Europeo Masculino celebrado en Enero se sigue cobrando víctimas en los banquillos y varios seleccionadores ya han caído de sus respectivos cargos. Tras las destituciones de los entrenadores de las selecciones naciones de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, ahora le ha tocado el turno a Serbia.

El mítico jugador y hasta hace unos días Seleccionador de Serbia Nenad Perunicic, cargo que ocupaba desde el año 2018, también lo ha dejado tras el Europeo 2020 debido a que el conjunto balcánico tan sólo sumo un punto y fue eliminada de manera sorprendente tras la Fase Preliminar.

A pesar de que Perunicic tenía un contrato de cuatro años con la Federación Serbia de Balonmano, Perunicic decidió dejar su puesto de seleccionador. Un Nenad Perunicic que reconocía públicamente que él había venido a cambiar las cosas y parece haber fallado en su misión. Se dio cuenta de que no había alcanzado la meta y le dijo al Presidente de la Federación Serbia que no estaba obligado por un contrato de cuatro años, sino más bien porque estaba cumpliendo o no con los objetivos fijados.

Recordemos que el equipo de Serbia ocupó el vigésimo puesto en el último Europeo 2018, un año después en el Mundial 2019 de Alemania y Dinamarca 2019 acabó en el puesto 18º que fue el primer campeonato con Perunicic al frente.

La renuncia de Nedad Perunicic ha sido aceptada por la Junta Directiva la próxima y el Presidente de la Federación de Serbia, Bozidar Djurkovic, quién quiere por el momento calmar la situación actual. El propio Presidente ha manifestado a los medios de comunicación serbios que Nenad Perunicic se ha toma todo esto muy en serio,que incluso él cree que la Selección de Serbia merece algo mejor que estar en un vigésimo puesto en un Europeo. Se tomarán un tiempo de reflexión, verán lo que harán de cara al futuro inmediato.

Bien es cierto que los medios de comunicación de Serbia ya publican informaciones en las que dicen que la intención de la Federación es contratar un entrenador extranjero, posiblemente un español en la primera fila, y apuntan nombres como David Davis, Antonio Carlos Ortega, Xavi Sabate, Raúl Gonzalez o Fernando Barbeito. ¡ATENTOS!