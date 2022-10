Pogacar afronta 2023 con el objetivo de intentar conseguir su tercer Tour

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) tiene claro que su objetivo en 2023 volverá a ser el Tour de Francia y que no hará ninguna otra ‘grande’ porque cree que «es muy difícil estar arriba» en dos carreras de este tipo y lo vería «una pérdida de tiempo», mientras que advierte que otra de sus ambiciones será convertirse en campeón del mundo.

«Estar arriba en el mismo año en dos Grandes Vueltas es muy difícil, en las tres es imposible, sería una pérdida de tiempo para mí. Quiero hacer el Giro de Italia, pero no lo pienso demasiado por el momento, lo haré más tarde, pero tampoco mucho porque mis temporadas son largas y no aguantas cuando estás al cien por cien todo el tiempo», apuntó Pogacar en una entrevista publicada este jueves por el diario ‘L’Equipe’.

El doble ganador del Tour confiesa que aceptó «rápido» el haber sido derrotado por el danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) en la pasada edición de la ronda francesa y que su 2022 fue «fantástico». «Gané casi todo lo que quería (UAE Tour, Strade Bianche, Tirreno-Adriático, tres etapas del Tour, GP de Montreal y el Giro de Lombardía), mientras que en términos de intensidad, probablemente fue la temporada más dura que he tenido que hacer de lejos», apuntó.

«Después del Tour, me recuperé bien y miré hacia el futuro. De alguna manera, este segundo lugar es como una victoria para mí, aprendí mucho de este verano y me motivó mucho. Sentí más cariño del público que después de mis dos victorias en la ronda gala», añadió Pogacar.

El ciclista de 24 años vive en una era donde rivaliza con otros corredores como el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), los belgas Wout van Aert (Jumbo-Visma) y Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vynil) o el mencionado Vingegaard.

«El ciclismo no es el tenis, hay demasiadas grandes carreras y cuatro ciclistas no son suficientes para repartirse todos los grandes títulos. No hay cuatro chicos arriba y el resto abajo», aclaró Pogacar cuestionado sobre una posible semejanza con el ‘Big 4’ del tenis con Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray.

En este sentido, el de Klanec reconoce que en su infancia no tuvo «realmente un ídolo». «Vi a Alberto Contador y a Andy Schleck, y su duelo en el Tour fue superdivertido, pero no vi tantas carreras en la televisión. Realmente no tuve héroes en mi juventud», subrayó.

De cara al futuro, el ciclista del UAE admite que le gustaría portar el maillot arcoíris de campeón del mundo, aunque pueda estar «maldito». «Ser campeón del mundo es lo mejor, es igual que una victoria en el Tour e incluso por encima del oro olímpico. Quiero ganarlo en los próximos cinco años porque después seré demasiado viejo», afirmó con una sonrisa.

Finalmente, Pogacar recalca que, pese a su posible seriedad en la carretera, siente «la tensión como todos los demás» y un «un chute de adrenalina antes de cada gran puerto», pero que trata de tomarse las cosas «con tranquilidad».

«No sigo ninguna preparación mental específica, no veo a ningún psicólogo, es mi naturaleza y estoy feliz por eso. Amo mi deporte y trato de retener lo bueno, incluso en los días malos», concluyó el esloveno que espera ser recordado cuando se retire como «un ciclista que nunca se rindió y siempre luchaba por la victoria».

La entrevista a Tadej Pogacar en el diario ‘L’Equipe’ es el principal asunto que hoy te contamos en “A Tumba Abierta”, un blog dirigido por Cristóbal Cabezas en el que el ciclismo es siempre el gran protagonista.

