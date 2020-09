El santoral del 8 de septiembre: La Natividad de la Virgen María, preludio mesiánico

Agosto es un mes que contiene muchas advocaciones en torno al Misterio de la Asunción de la Virgen María a los Cielos. Septiembre le sigue a cierta distancia, pero el mes en el que comienza el otoño gira en torno a una fiesta sublime de corte mariano y que es un preámbulo a una de las festividades más importantes en el calendario cristiano. La Fiesta de hoy es la Natividad de Nuestra Señora la Virgen María.

María es hija de Joaquín y Ana. De Ella nacerá Jesús llamado Cristo cuyo Nacimiento conmemoraremos el 25 de diciembre. La institución del Nacimiento de la Virgen el 8 de septiembre se ajusta a la fecha de la Inmaculada Concepción, que es el 8 de diciembre y nueve meses después es su Natividad. Esta festividad comienza a celebrarse en la Iglesia Oriental de Bizancio.

El santoral de hoy, martes 8 de septiembre

Muchos recuerdan que la Virgen María también tiene ascendencia de David como su prometido José. No obstante la Iglesia griega y la armenia señalan que su Nacimiento fue en Nazareth y no en Belén, de donde procedía la estirpe davídica. No faltan quienes ponen en Jerusalén un Santuario mariano cerca de la piscina probática, de las ovejas. Allí cerca habría restos de una casita en honor a la Virgen. De esta forma algunas tradiciones presentarían a Joaquín, padre de la Virgen, como propietario de ovejas.

La fiesta comienza a celebrarse en la Iglesia de Oriente el siglo VI. El año litúrgico bizantino se abre este día y se cierra en agosto con la Dormición de la Virgen. Desde el siglo VII se asume en la Iglesia de Occidente con una letanía en Procesión hasta Santa María La Mayor. San Juan Damasceno recuerda en una de sus homilías que la Natividad de la Virgen pre-anuncia la Venida del Salvador.