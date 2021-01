La oración del día: Santa Ángela de Mérici, fundadora de las Ursulinas

El santoral de este miércoles, 27 de enero, recordamos a Santa Ángela de Mérici. Nacida en Italia en 1470, Santa Ángela de Mérici lleva una infancia muy sufrida, lo que le hace tremendamente compasiva con las niñas pobres de la época.

Pronto se hará Terciaria Franciscana, extendiéndose su fama de santidad entre muchos nobles y personajes importantes que le piden consejo para resolver muchos asuntos. Continuando con su preocupación por las jóvenes que sufren, repara en la incultura que poseen.

Una de sus tareas prioritaria fue preparar unas asociaciones en cada barrio donde se enseñase el catecismo. Su carácter dinámico y alegre, hizo que la Congregación que se inició en Brescia, se propagase por todo el orbe. Y si las ursulinas surgen en 1535, a los cinco años, muere la fundadora, San Ángela de Mérici, siendo canonizada el año 1807.

Oración

Señor esperanza y vida mía.

Recibe Señor mi corazón,

mi libertad y mi voluntad.

Todo mi obrar y mi pensar,

te entrego Señor todo lo mío,

ofrezco a tus pies todo mi ser

recíbelo, te lo ruego yo

que no merezco

nada de ti,

ilumina mi corazón,

que no te ofenda jamás.

Fortalece mi espíritu

para que nunca

se aparte de tu rostro

para que no

me separa de ti,

ilumina mi corazón

que no te ofenda jamás.

Fortalece mi espíritu,

para que nunca

se aparte de tu rostro

ara que no

me separa de ti.

Amén.