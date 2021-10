El proyecto del joven compositor Javier Quislant y su importante relación con la Iglesia Española en Roma

Javier Quislant es uno de los jóvenes talentos que tiene España por el mundo. En este caso el joven compositor se encuentra en Roma y hace pocos días presentó en la Academia de España en Roma su último proyecto 'Sinuoso Tiempo' que consiste en la composición de un ciclo de obras para cuarteto de cuerda con el objetivo de explorar, desde un lenguaje musical contemporáneo, la naturaleza polifónica de los instrumentos de esta formación.

Un proyecto que ha tenido en la Iglesia de Santa María de Montserrat en Roma uno de los lugares dónde Javier ha podido realizar estudios sobre uno de los compositores españoles más famosos, el sacerdote Tomás Luis de Victoria, que vivió en Roma a finales del 1500.

Javier está en Roma “como becario de la Real Academia de España, estoy desarrollando un proyecto bastante personal que llevo pensando en el aproximadamente un año y medio y ahora mismo estoy en la etapa final”. Entrevistado por 'Aleluya', Javier nos cuenta que “como compositor, desde ya hace un tiempo, tenía ganas de afrontar un ciclo de cuarteto de cuerda, una formación con arraigo a la tradición musical bastante considerable. Todos los grandes compositores han compuesto para cuarteto de cuerda y entonces, desde mi perspectiva como compositor, el proyecto trata de preguntarse cómo suena un cuarteto de cuerda hoy en día”. El proyecto consiste en la “composición de un ciclo, 60 minutos, 5 obras para cuarteto de cuerda. En concreto ese es el formato”.

Como ya hemos dicho, el compositor y sacerdote Tomás Luis de Victoria ha sido una de las figuras más importantes para este proyecto. Javier nos cuenta que “hablar de él es hablar posiblemente de una de las principales voces de la literatura musical universal española, uno de los compositores más relevantes sin ninguna duda”.

“Cuando plantee el proyecto es cierto que tenia como punto de partida la figura del compositor romano, Giacinto Scelsi, pero también nombré la figura de este compositor española que estuvo en Roma, becado, y donde pudo efectivamente trabajar como maestro de capilla en algunas de las Iglesias de Roma: Santa Maria de Monserrat de los Españoles, San Giacomo degli Spagnoli o San Gerolamo della Carità. Compartió puesto de trabajo con Giovanni Pierluigi da Palestrina que era el musico más importante de la epoca” nos cuenta Javier.

El joven compositor española nos dice que “la figura de Tomás Luis de Victoria queda, para mí, desde un punto de vista más tecnico y más compositivo, y es cierto que he podido atender algunas de las obras que compuso estando aquí pero también tiene esa parte de compositor que va a Roma y es una figura que hay que citar para conocer mejor la cultura europea y sus origines”.

La figura de este compositor español fue la que llevó a Javier a “pasear por las calles donde están las iglesias donde trabajó. En San Girolamo della Caritá pude preguntar alguna información sobre él y efectivamente me dijeron que tenían documentación que había trabajado allí. Pero en concreto en Santa María de Montserrat llegué a través de la figura del artista José María Sicilia que me puso en contacto con el rector de la Iglesia, Don José Jaime Brosal, y gracias a él me permitió conocer el archivo musical que tiene la Iglesia Nacional Española y allí pude accedere una edición de 1585 del Oficio de Semana Santa, el Officium Hebdomadae Sanctae, en un volumen en el que está junto a la Pasión Según Mateo, de otro compositor español, Francisco Guerrero”.

El catálogo de Javier comprende desde las obras a solo a las de ensemble, orquesta, coral y la ópera de cámara. Ha trabajado con los ensembles Klangforum Wien, Ensemble Intercontemporain, Ensemble Recherche, Arditti String Quartet, Orchestra Philharmonique de Radio France. Ha participado en festivales como Wien Modern, IRCAM ManiFeste, Gaudeamus Muziekweek, Wittener Tage für Neue Kammermusik, Musikprotokoll e Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt.

Explorar el sonido en relación a la literatura y al cine es uno de sus principales intereses artísticos