Educar para ser personas críticas, ¿es real?, la clave de 'Apuntando a lo alto'

La educación transformadora y crítica puede sonar a un concepto pedagógico lejano y extraño, pero es la base de toda educación. Consiste en hacer pensar a niños y jóvenes, una prioridad para su crecimiento.

''En la educación nos lo jugamos todo'' apunta Raúl Tinajero en la presentación de un nuevo programa de 'Apuntando a lo alto'. La gran pregunta es: ¿Educar de forma crítica se está quedando atrás? ¿Se educa en tener muchos conocimientos, pero sin espíritu crítico y sin verdad transformadora?

Para acercarnos a este tema hoy acompañan a Raúl los jóvenes José Vicente Rodríguez, de la diócesis de Toledo que colabora con el movimiento de Juventud de Cristo Rey (JRC). También está Quique Alonso, responsable de jóvenes de la diócesis de Getafe.

Para José Vicente, una educación transformadora implica el conocimiento y reflexión, y pone el ejemplo de la asignautra de lengua: ''aprendes sintaxis, pero te puede hacer pensar''. Y Quique añade: ''La educación no es educación si no es transformadora, no son simples instrumentos''.

Los jóvenes de la calle opinan

Los reporteros de Acción Católica General acercan la voz de los jóvenes en las calles de Madrid. Todos responden desde sus vivencias de estudiantes, más o menos cercanas en el tiempo. ''Mi experiencia ha sido regualera''. ''Yo creo que faltan asignaturas y temas. Se ha derivado todo a lo científco dejando de lado las asignaturas humanísticas''. Todos apuntan a enfocar la educación escolar y de instituto al desarrollo y pensamiento personal.

''Debería haber más clase de escribir texto y debate'', opina un joven. Otro es sincero: ''No era buen estudiante, no me ayudaron mucho. Nunca he sentido que esté desarrollando mi pensamiento crítico más allá de la clase de literatura en segundo de bachillerato''. Una joven comenta su caso: ''Siempre he sacado buenas notas, pero ahora en mi carrera profesional veo que no me ha servido de mucho. Creo que es más improtante que nos formen en desenvolvernos en la vida''.

¿El sistema educativo actual fomenta el pensamiento crítico? ''Quizás fomenta que critiquemos todo'', comenta Quique Alonso. ''Debemos saber qué criticar y qué no desde la prudencia''. El getafeño tiene claro que ''Criticar no es sospechar''.

''Lo imoprtante no es aprender que H2O es agua, o que el Tajo pasa por Toledo, sino que hay que aprender para la vida'' recuerda Raúl de sus años como profesor de Religión.

José Vicente, profesor en una academia por las tardes, evidencia que se les enseña la materia, pero no a pensar. ''Estamos eduando a que, si tienen un problema, huir de él o que no te puedas enfrentar''. El espíritu crítico ayuda a enfrentar las dificultades.

Y surge otra pregunta: '¿La educación tiene que enseñar a abordar la vida?' La escuela tiene que educar en la fortaleza, ''que no es resilencia'', comenta José Vicente. ''Eso se aprende sufriendo, hay que guiar la voluntad''. Quique se pone en la piel de los padres, ya que ellos pueden exigir que a los hijos se les exiga, ''que sepan resolver conflictos, que el padre y el profesor están en el mismo bando''.