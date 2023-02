'Apuntando a lo alto' y la libertad de expresión: "La formación es el mejor camino para ser libres"

Una semana más, 'Apuntando a lo alto', el programa de la Pastoral de Juventud Española, acerca toda la realidad de los jóvenes, demostrando que están vivos y que tienen ganas de mostrar a Cristo en todas los ambientes. En esta nueva entrega se ha abordado un tema importante como es lo “políticamente correcto” y la libertad de expresión.



En la sección 'Diálogo abierto' han colaborado en esta nueva entrega José Vicente Rodríguez, joven toledano que colabora con Jóvenes del Reino de Cristo, y Enrique Alonso, joven de Madrid, que actualmente es el Delegado de Juventud en Getafe. La primera pregunta de Raúl Tinajero para abrir el debate es si puede existir una norma, aceptada por la sociedad hoy, ¿qué pueda definir lo que son ideas hasta qué punto censurable? ¿O no puede haber normas por qué tiene que ser todo libertad de expresión?

Para Josevi, “la sociedad está basada en unas normas de convivencia que lo que te permite es, dentro de esas normas, ser libre y expresarte de alguna manera. También entran aquí los valores y el respeto a la otra persona”. El Delegado de Juventud en Getafe cree que el tema de la libertad de expresión “es muy complejo”: “Una cosa es tener libertad de expresión y otra es pensar que puedes opinar sobre cualquier cosa”. Enrique ha destacado además el cambiamiento que ha habido con la aparición de las redes sociales: “En Twitter todo el mundo se cree que puede hablar de cualquier cosa. Se ha perdido totalmente la autoridad moral y científica para hablar y creo que eso habría que recuperarlo. No se puede tener una opinión sobre una enfermedad si no has estudiado medicina”.

Tras escuchar a los jóvenes en la sección 'Jóvenes Callejeros', Raúl Tinajero ha preguntado a sus colaboradores si se sienten con total libertad, en la sociedad española que vivimos, para realmente expresarse con libertad. Josevi cree que no: “La sociedad de hoy en día te invita al disfrute y la vivencia máxima de todo lo que puedas y al olvido de todo lo que son creencias o algo relacionado con Dios”.

Para Enrique, el tema es “muy delicado” y cree que “libertad de expresión sí que hay, pero a veces no hay libertad de recepción o libertad de lugares donde puedes expresarte. Pero esto no nos tiene que sorprender y menos a los cristianos: Jesús tuvo la libertad de expresión para decir lo que quería y tuvo sus consecuencias. Al final nosotros no estamos viviendo socialmente tan diferente como el de Jesús”.

Por último, preguntados por qué pueden aportar los jóvenes católicos a este tema, Enrique tiene claro que lo que “un joven debería hacer hoy en día es formarse y conocer muchísimos y desde esa cima de conocimiento uno puede hablar con realmente autoridad. La formación es el mejor camino para ser libres”.

Josevi añade a esto un último detalle: “Podemos tener nuestro punto de vista, pero siempre hay que respetar el pensamiento de la otra persona”.