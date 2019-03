Celia Canseco: “Debajo del camión me encontré con Dios”

Celia Canseco es malagueña, tiene 20 años y estudia en la Universidad de Navarra. El pasado 15 de diciembre, iba por el campus camino de la biblioteca cuando, a primera hora de la mañana, un camión dio marcha atrás y la atropelló.

Aunque viene de una familia cristiana, siempre ha visto la religión como algo impuesto, algo ajeno a ella. Celia cuenta que iba a misa los domingos, pero por obligación. Algo que, desde el accidente ha cambiado radicalmente. Ahora su relación con Dios es mucho más profunda: “La relación con Dios es algo muy personal. Cada uno tiene su momento para encontrarse con Él y yo me lo encontré debajo de un camión”.

Celia Canseca cuenta que durante los días que estuvo en la UCI: “El capellán del Colegio Mayor en el que vivo vino a verme cada día y me traía la Comunión. Cuando me dieron el alta y salí del hospital, me di cuenta de lo mucho que me ayudaba poder comulgar, algo que nunca había valorado. Ahora, ir a misa cada día es una necesidad que tengo. El hecho de que sea algo que sale de mí y no del exterior, hace que mi relación con Dios sea mucho más íntima, más consolidada que antes. Ahora mi trato con Él es de tú a tú”.

Una joven que cuenta cómo: “A partir de aquel día, mi vida ha dado un giro enorme. Procuro vivir haciendo tres cosas que comienzan por la letra “A”: Adorar (a Dios), alabar (a todas las personas que me cuidan, me vienen a ver y tengo cerca) y agradecer (todos los servicio grandes o pequeños que me prestan)”.

Celia Canseca estuvo a punto de morir. El accidente ha marcado su vida, pero no como una desgracia, sino como un renacer. Ella misma lo explica en un vídeo publicado por el Opus Dei: