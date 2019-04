Las dudas que despiertan en los niños el misterio de la Semana Santa

Aprovechando estos días de vacaciones en los que los niños tienen tiempo para estar con sus padres, disfrutar de viajes y juegos y también de ver procesiones, reunimos a unos cuantos para conocer qué saben ellos de la #SemanaSanta, cuáles son sus inquietudes y sus dudas, qué más quieren saber... Y nadie mejor para responder a sus preguntas que el sacerdote Jesús Luis Sacristán.

De edades entre 5 y 14 años, Nicolás Leahy Valderrabano, José María Ormaechea Platero, Marc Navarra López, Claudia y Daniela Pérez López y, Aitana y Alicia Rodríguez Raimundo, preguntan todo lo que quieren saber y conocer para vivir estos días de recogimiento y fe.

¿Por qué la Semana Santa es tan solo del Jueves Santo al Domingo de Resurreción?

Todo lo que tiene que ver con la Semana Santa tiene que ver con la Pascua, con el domingo de Pascua. El Domingo de Pascua es el día que fija la Iglesia, pero si nos fijamos un año puede caer en marzo, otro en el mes de abril… y en días distintos.

Esto es así porque cuando Jesús muere y resucita coincide con la Pascua judía que es el mes de la luna llena. Entonces para que sea Pascua tiene que ser el primer domingo que tenga luna llena después del 21 de marzo, si el 22 de marzo es domingo y hay luna llena es Domingo de Pascua

Pero como ha pasado este año si hasta el 21 de abril no hay luna llena, hasta ese momento no es la Pascua.

Los primeros días de Semana Santa lo que se celebra es que Jesús entre en Jerusalén, por eso salimos con los ramos y las palmas el Domingo de Ramos.

Después hay tres días pequeños, que nos preparan para los días grandes que son el Jueves Santo cuando Jesús hace la Última Cena; el Viernes Santo cuando muere y el Sábado Santo por la noche y al amanecer el domingo donde nosotros celebramos que Cristo ha resucitado.

Aunque sean unos días intenso, también conviene que nos preparamos antes.

¿Por qué Dios mandó a Jesús en vez de a otra persona?

Porque Dios mismo quería estar con nosotros, tened en cuenta que Jesús es Dios y es hombre, entonces, si el hombre se ha alejado de Dios, si hubiese venido solamente un hombre ¿cómo nos hubiera acercado a Dios?.

Y si Dios, aunque conozca cómo es el hombre no hubiese tenido algo de nosotros, no se hubiera podido producir esa unión perfecta, aunque Dios lo hubiese hecho de otra manera.

Entonces Dios mismo quiere venir pero asumiendo, excepto el pecado, todo lo demás y por lo tanto Jesús tiene que ser Dios y hombre para unir a Dios con el hombre

¿Por qué se sacrificó Jesús por nosotros con todas las cosas malas que hacemos todos los días?

Se quiere tanto el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que tenían que proyectar su amor hacia otras personas o hacia otro mundo distinto y entonces crea al hombre.

El hombre comete el pecado pero Dios quiere tanto al hombre que viene a la Tierra para dar la vida por él y aunque seamos pecadores, donde nosotros tenemos pecado, Él todavía tiene mucho más amor y nos quiere mucho más de lo que nosotros podemos hacer por Él, por eso el amor de Dios es tan grande.

¿Cuántas procesiones hay?

No podría decir, porque cofradías hay muchas, sólo en Sevilla hay muchas hermandades.

Si hablamos de procesiones en cuanto a la Semana Santa desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección en todos los sitios hay celebraciones penitenciales.

El Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección, está lo que llamamos la Procesión del Encuentro, que es donde en muchos sitios sale por un lado la Virgen y por otro Jesús y se encuentran para decir que Jesús resucitado a quien primero se aparece seguramente es a su madre, para decirle que ha vuelto a la vida que ha dado la vida por todos.

Como la Virgen estuvo junto a Jesús en la Cruz, para decirle que después de ese sufrimiento ahora ha vuelto a la vida, he resucitado para que estemos todos alegres. De ahí la Procesión del Encuentro con la que terminan toda las procesiones de toda la Semana Santa.

¿Por qué en las procesiones los penitentes van con un capirote negro?

Cuando vemos una procesión el resto del año, como la Virgen del Carmen… la gente no va tapada pero en las de Semana Santa sí y eso es porque en el Evangelio siempre dice que cuando des limosna, ayudes, cuando hagas penitencia o cuando reces, que nadie lo vea sino solamente tu Padre desde el cielo que ve lo escondido, para que te recompense.

Eso venía de la Edad Media, y venía desde el principio aunque haya quedado como un parlamento cultural, en el sentido era que nadie viese quién era el penitente y por eso van con la cara tapada.

¿Cuál es la procesión más importante?

Aunque estamos en Semana Santa hay dos procesiones que llamamos de las más importantes que son las que llamamos litúrgicas.

Cualquier procesión es un gesto de piedad, porque yo tengo fe y acompaño al Señor en el Santo Entierro, o le acompaño el Domingo de Ramos, o le acompaño el Domingo de Pascua, pero las dos más importantes son la de Domingo de Ramos siempre que se hace la entrada al templo en ese momento porque es una procesión de entrada.

Y la segunda más importante es la del Corpus Christi porque en esa no va una imagen, es la genuinamente importante porque llevas al propio santísimo por la calle y así como en cualquier procesión es importante ir en ellas, en la del Corpus es importante participar dentro de la fila para acompañar y alabar al Señor, lo cual no quita la importancia de las de Semana Santa que es un gesto de fervor.

¿Por qué en algunas parroquias tapan las cruces?

Es una costumbre que se hacía antiguamente. Lo típico era cubrir durante el tiempo de Cauresma por la penitencia, igual que el Señor dice que hay que cubrirse la cara para no saber quién hace la penitencia.

En este sentido es una manera de decir que quedaba todo cubierto para que el hombre solo pensase en su condición de pecado y para decir que por sus pecados muchas veces no ve a Dios y hasta el momento de Pascua no se descubría para mostrar que el hombre tiene esa situación como de vivir en un desierto, donde cuando hace mal se aparta de Dios, no ve a Dios y se aparta también de los demás.

¿Por qué Judas entregó a Jesús con un beso?

Judas era una persona inestable, es alguien que siguió -como los demás apóstoles- a Jesús pero cuando ve que Jesús no es lo que se esperaba, está en ese entredicho y se pregunta: "¿qué debo hacer?".

Los fariseos le convencen, porque son unos espabilados que se aprovechen de él, para que le entregue a Jesús. Y la señal cuando van al huerto, porque todo está oscuro, la señal para entregarlo es darle un beso, que Judas le dé un beso a Jesús.

El beso de alguna manera es como que él de todas formas guardaba un poco e cariño a su maestro. Pero el beso también era la señal para que los guardias supiesen quién era y poder atraparle

¿Por qué se suicidó Judas?

Se suicidó porque, mira San Pedro ya sabéis que negó a Jesús tres veces, pero San Pedro se arrepintió. Judas simplemente no tuvo ese valor de decirle a Jesús, lo siento, porque Jesús siempre nos perdona, pero en este caso, como Judas no tuvo ese valor, él en su interior, desesperado, tomó esa decisión

Judas, en el fondo, tomó su opción equivocada.

¿Por qué Pilato cuando no sabía qué hacer con Jesús se lavó las manos?

Pilato se vio, como decimos siempre, en un dilema: si suelto a Jesús, los fariseos y las autoridades judías se me van a echar encima; si no le suelto parece que dicen que este hombre es el Mesías y como Pilato no era cristiano era romano y como los romanos son muy supersticiosos no sabía qué hacer.

Entonces, como la mejor manera de quitarse el problema, dice me lavo las manos y por eso los fariseos dicen no te preocupes, la responsabilidad y su sangre caerán sobre nosotros, por eso se lavó las manos.

¿Cuántos apóstoles había?

Los apóstoles eran 12, Judas se ahorca y cuando Judas se ahorca después los 11 que quedaron eligieron a uno en sustitución, que es San Matías, que celebramos el 14 de mayo.

Y luego otro apóstol añadido es San Pablo, por el tema de ese encuentro que tuvo con Jesús cuando iba hacia Damasco a perseguir a los cristianos, se cae al suelo, se le aparece el Señor y le dice: quiero contar contigo especialmente, ¿por qué me persigues?, deja ese camino y sígueme, por eso es apóstol

Los apóstoles entonces son 12, desparece Judas viene Matías, y a ellos se añade San Pablo.

Cuando Jesús estaba crucificado abajo estaban María Magdalena y María de Santiago, ¿qué relación tenían ellas con Jesús?

Igual que ahora por ejemplo en la Iglesia hay mucha gente, junto a la Cruz de Jesús está la Virgen, y están María Magdalena, María de Santiago, lo que llamamos las Marías que son todas aquellas mujeres que les seguían.

Muchas de ellas son madres o familia de alguno de los apóstoles que le seguían, entonces ya ellas, dice el Evangelio, desde el principio: aquellas mujeres que incluso atendían a los discípulos cuando iban predicando que les ayudaban y les asistían

Entonces en este caso ellas son de estas mujeres fuertes que así como los discípulos y demás le han abandonado ellas están hasta el final con Jesús y mostrando esa valentía ellas están al pie de la cruz hasta el final y son las que irán al sepulcro y son las primeras a las que el ángel dirá que Jesús ha resucitado.

¿Por qué a Jesús le pusieron entre dos ladrones?

Estaba ya profetizado en el Antiguo Testamento que el siervo de Dios iba a ser contado entre los malhechores, entonces aquel día casualmente tenían que ajusticiar a dos y le pusieron en medio.

Pero además de estar profetizado, es para decir que el mismo Señor que nació en un pesebre en lo más pobre y en lo más miserable, también en lugar de haber tenido una muerte horrorosa, o incluso veréis los romanos, al que era romano le cortaban la cabeza, al que no era romano le crucificaban. Porque la cruz era el peor tormento y el más vergonzoso entonces, los romanos entre ellos no se mataban sino que se cortaban la cabeza.

Entonces Jesús para mostrar todavía que era lo peor, lo colocaron entre dos ladrones para decir este se cree el Mesías y no creemos en Él, para que veáis que es lo peor lo vamos a poner entre dos malhechores

¿Cuántos latigazos le dieron a Jesús?

39, otra cosa es luego después lo que se siguieron ensañándose con Él, en la película ‘La Pasión’ de Mel Gibson se ve cómo se ensañan con Él y s seguramente fue así.

Eran 39 porque la ley prescribía que 39 azotes, además hay que pensar una cosa, hemos hablado de latigazos, pero más bien hablamos de azotes y no de látigos como los de un domador de circo.

Los romanos tenían unos látigos terminados en una especie de bolas metálicas que cuando te pegaban te causaba hematomas, en otros casos, tenían como los que probablemente le cogieron a Cristo, como nervios de animal que según te daban en la piel te rasgaban y te hacían sangre. Mucha gente en la flagelación podía morir y por eso la ley era 40-1= 39 azotes

¿Qué pasó con José? ¿Por qué no estaba en la cruz cuando Jesús murió?

La Biblia nos pone cómo San José está cuando Jesús nace, cuando es niño y cuando Jesús se pierde con 23 años en el templo. A partir de ahí cuando le encuentran, la Virgen le dice que porqué se ha portado así, porqué nos has tratado así; tu padre y yo te estábamos buscando

Y Jesús les dice no entiende porqué le buscan. Y dice el Evangelio: y bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Entonces, quiere decir que a partir de ahí, sabemos que hasta ese momento José está, pero según cuenta también la Historia y la tradición en la que creemos, que San José siguió un poco más en la vida, en la infancia y cuando Jesús va creciendo.

Pero llega un momento en el cual, si Jesús a los 30 años empieza la vida pública a predicar, esos tres años hasta su muerte y resurrección. Antes de los 30 años José muere y por eso es el patrón de la Iglesia y de la Buena Muerte, porque decimos que San José cuando muere está al lado de Jesús y María, pero el momento concreto no lo sabemos.

¿Por qué cuando Jesús no estaba en la cruz lo llevaron al sepulcro?

Cuando Jesús muere va José de Arimatea, que era un fariseo, pero que no era como los demás fariseos. Hay dos fariseos, o dos magistrados, Nicodemo y José de Arimatea cuyos nombres nos interesan porque cuando el restos de los fariseos y las autoridades judías votaron la muerte de Jesús, ellos no.

Entonces Nicodemo ayuda a bajar de la cruz a Jesús y José de Arimatea que es un hombre rico pero tiene amor a Jesús porque piensa que este hombre probablemente sea el Mesías y sea Dios, entonces José va a Pilato y le pide el cuerpo, se lo da y le llevan al sepulcro.

Ellos no piensan ni mucho menos lo que iba a pasar. Solo la Virgen sabe lo que Jesús dijo: resucitaré; también se lo había dicho a los apóstoles, pero los apóstoles no pensaban en ello; simplemente llevaban a Jesús como cuando se sepultaba a alguien y además como era la Pascua judía le tenían que llevar cuanto antes al sepulcro, pero una vez allí ellos ya no pensaban que nada más, por eso lo hicieron.