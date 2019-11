Los centros concertados en el medio rural: "Autocares con plazas se niegan a recoger a nuestros alumnos"

El fenómeno de la despoblación en el medio rural ha provocado que el número de escuelas, tanto de titularidad pública como concertada haya disminuido en los últimos años, ya que muchos de los alumnos residentes en pequeños municipios se concentran en colegios de localidades más grandes.

Una realidad a la que no es ajena Escuelas Católicas, si bien es cierto que la presencia de la concertada en estos territorios apenas ha caído en un punto en las últimas dos décadas. Así lo ha asegurado su Secretario General, José María Alvira, que ha remarcado en COPE.es que en 1998 el 11% de los centros concertados de España se encontraban en pequeños municipios (menos de 10.000 habitantes). Una cifra que en 2018 apenas varió, situándose en el 10%.

En las grandes urbes (por encima de los 100.000 vecinos) se encuentran el 52% de los centros concertados, mientras que en las medianas (entre 25.000 y 100.000 residentes) rondan el 24%.

No obstante, la coyuntura y las medidas gubernamentales impiden a la Educación concertada crecer, especialmente en los pueblos pequeños: “Hay poblaciones pequeñas donde conviven dos centros, uno estatal y otro privado, pero el exceso de plazas hace que la administración tienda a suprimir aulas concertadas en lugar de la pública, pese a que nosotros tengamos más demanda. Son los mismos que nos echan en cara no estar más presentes en el medio rural, y a la vez no quieren renovar los conciertos. No tiene sentido”.

Unas medidas que hacen que la presencia de la escuela pública en la Educación española ronde el 80%. Para el Secretario General de Escuelas Católicas, dos factores que hacen que las familias se inclinen por la oferta pública son las subvenciones que existen para el comedor escolar y para el transporte, que en el medio rural es esencial para desplazar a los estudiantes de su municipio hasta la localidad más grande donde se encuentra el colegio: “Para los alumnos de la concertada esta oferta no existe. Es más, en medios rurales hay autobuses con plazas libres que no pasan a recoger a nuestros alumnos. No es lo común, pero sucede en zonas como Asturias”.

Un hecho que explica, a juicio de José María Alvira, que las familias con menos recursos opten por la escuela de titularidad estatal: “Lo digo porque a veces se nos acusa de que en nuestros centros haya menos alumnos inmigrantes o poblaciones desfavorecidas, lo cual no es cierto en términos absolutos con los datos en la mano, pero sí es que es verdad que, por ejemplo, las ayudas a comedor inclinen la balanza de muchas familias a la hora de elegir el centro público”.