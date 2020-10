1 de noviembre: "Recordamos a aquellos santos que ya han llegado al Reino de los Cielos"

Este domingo celebramos la Fiesta de los Todos los Santos, en el que recordamos a todos los santos que forman parte del pueblo de Dios. Como recuerda el periodista y sacerdote Josetxo Vera en 'Chateando con Dios', nuestro objetivo como cristianos es el Cielo. Este domingo conmemoramos a quienes ya han llegado a esa meta.

Dice el Apocalipsis, en una imagen bellísima que escuchamos en la Primera Lectura de este domingo, de cómo es el Reino de los Cielos y quienes están. Habla de que hay 144.000 que han sido elegidos para servir, y otra multitud de personas que han llegado al Cielo no porque tuvieran las vestiduras blancas o fueran puros, sino porque su impureza la lavaron en la sangre del cordero.

En esa sangre, que perdona los pecados, hemos limpiado nuestras vestiduras y hemos alcanzando el Reino de los Cielos.

Algunos de estos santos son conocidos, como San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús... son unos cuantos pero, representan un porcentaje muy bajo respecto al resto. Algunos son declarados santos porque visiblemente su santidad se ha manifestado en su vida diaria. Muchos santos no tienen nombre propio, ya que no son conocidos por casi nadie. Eso es porque eran santos en su corazón, y sus obras eran discutbiles o no notables. Nosotros juzgamos lo visible, pero Dios lo invisible, es decir, el corazón de las personas.

Por ejemplo, son santos los niños que murieron bautizados. Nadie se encomienda a ellos porque no les conocen, excepto sus familias

Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Algunos se salvan pero no llegan a ese conocimiento de la verdad y viceversa. Pero Dios quiere las dos cosas.

Como decimos, este domingo 1 de noviembre celebramos esa porción del pueblo de Dios que está en el Cielo. Un pueblo que se divide en tres grandes grupos:

1) Los que forman parte del pueblo de Dios en la tierra, que somos los seguidores de Cristo, procuramos no ofender, cumplir los mandamientos, hablar con Dios, darle gracias...

2) Los fallecidos, que son mayoría porque han pasado muchos siglos. En el Cielo están los santos.

3) Los fallecidos que no han alcanzado aún el Reino de los Cielos, permanecen en el Purgatorio, ya que se están purificando para entrar.

Hoy celebramos los que han llegado a la meta del Reino de los Cielos, y el día de los difuntos celebramos a los que se están purificando. Los de la tierra esperamos morir para llegar directamente. ¿Cómo llegar directamente a ese Reino de los Cielos? Lo escuchamos en la lectura del Evangelio. El Señor nos propone las bienaventuranzas, que es el camino de la vida cristiana. Son los misericordiosos, los perseguidos, los pobres de espíritu.... Es valioso que nos sentemos a rezar el Evangelio de este domingo serenamente para aprender el camino.