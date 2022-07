Santiago apóstol, maestro de nuestra fe

Hoy nos presentas, Jesús, el ejemplo de Santiago —Santiago el Mayor—, este hombre que, nacido en Betzaida (en Galilea), hijo de Zebedeo y de María Salomé, era hermano de Juan el Evangelista y, por lo tanto, primos de Jesús. Este hombre fogoso, ambicioso, que en el texto hoy, Jesús, se te presenta una escena, la madre de los zebedeos con sus hijos, que quiere que le ordenes que estos dos hijos suyos se sienten en tu Reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Tú la convences y le dices: “No sabes lo que pides. ¿Son capaces de beber el cáliz que Yo he de beber?”. Y ellos contestaron: “Sí, lo somos”. Y Jesús da la gran lección de la humildad: “No sabéis lo que os espera. No sabéis que tenéis que pasar por la cruz, que tenéis que pasar por todo, que así no podéis estar”. Y les agradece esta ambición por el Reino, esas ganas de transmitirlo, pero les hace ver —y le hace ver a Santiago y a su madre— lo que van a sufrir, el sufrimiento, la incertidumbre.





