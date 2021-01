Tamara Falcó responde alto y claro a la pregunta de Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Es un referente"

Tamara Falcó se ha vuelto a sentar en la mesa de debate de ‘El Hormiguero’ con Pablo Motos y todos sus colaboradores. El tema de actualidad era obviamente el paso de la borrasca ‘Filomena’ y Tamara ha contado cómo ha vivido estos días con la nieve.

Tamara, Ana Boyer y el marido de ésta, Fernando Verdasco, estuvieron 6 horas quitando nieve y abriendo el camino de su casa con la ayuda de “varias palas”. En total, “teníamos 3 y luego encontramos otra pala. Las teníamos en el jardín”, ha relatado la marquesa.

— El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 13, 2021

Momento de máxima preocupación

La familia tuvo un momento de máxima preocupación: “Se nos cayó la nieve de la cornisa. Estaba mi sobrino allí al lado dos minutos antes. Le habrían matado las farolas que cayeron. ¡Imagínate si no llegamos a estar limpiando todo eso!” detallaba Tamara. Todo quedó en un susto y pudieron seguir quitando nieve para despejar la salida de la casa.

Durante su intervención en el debate de ‘El Hormiguero’, Pablo Motos ha querido comentar una noticia relacionada con el Papa Francisco. Este lunes, el máximo Pontífice ha cambiado una ley del Código de Derecho Canónico que permitirá formalmente a las mujeres servir como lectores o distribuidoras de la comunión.

La aristócrata, que es una ferviente católica, ha querido dejar claro que ella, en primer lugar, “no es teóloga”. Tamara ha querido subrayar que “esto es algo que lleva tiempo sucediendo y que las mujeres aportan a la Iglesia otro punto de vista y creo que, en eso, definitivamente, la Iglesia se puede enriquecer”.

"Jesús, un referente"

Para la marquesa “no es una cosa de jerarquías como tal porque tu camino hacia la Santidad, hacia el cielo, no se basa en si puedes dar la comunión o no. Se basa en la persona en tu corazón. A lo mejor ese no es tu trabajo. Pero algo como limpiar una iglesia te puede llevar a la santidad”.

La joven marquesa quiso también destacar su manera de entender la fe, que va màs allá de los roles de la mujer y el hombre: “Yo personalmente veo a Jesús como referente y Jesús era un hombre y por eso no me veo menos representada o menos querida dentro de la Iglesia. No me supone un problema personalmente”.

Un millón de seguidores en Instagram

Esta semana Tamara Falcó ha celebrado su millón de seguidores en Instagram con un vídeo, en el que da las gracias a sus fans por apoyarle siempre: "¡No puedo creérmelo, ya somos 1 MILLÓN! Muchas gracias a todos por acompañarme en esta aventura, por muchas más juntos!".

La marquesa de Griñón ha mostrado en las redes sociales, en dos minutos y medio, sus últimos meses. En el videoclip ha incluido momentos en 'MasterChef', bailes en el 'El hormiguero', en sus sesiones de fotos o divirtiéndose con sus amigos y familiares. Al ritmo de 'Celebration', ha incluido un vídeo en el que aparece con una figura de la Virgen y el Niño Jesús.

Para Tamara Falcó es muy importante la religión, además, siempre ha manifestado su espiritualidad y su fe. En una entrevista a Alfa y Omega reconoció que "Dios es tan importante para mí que lo que diga el resto del mundo me da igual". Actualmente, la católica acude de manera diaria a misa.